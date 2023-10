Tarô da semana sugere ação, movimento e começos com o Mago

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

O Mago, a primeira das 22 cartas dos arcanos maiores, é uma das mais conhecidas, intrigantes e simbólicas do Tarô. É associado à energia criativa, poder pessoal, manifestação e magia. É uma carta cheia de potencial e representa o domínio das nossas habilidades e recursos internos para criar mudanças e manifestar desejos, tornando-os realidade. Em suma, representa a conexão entre pensamentos e o mundo físico.

Tarô da semana: a energia do Mago

A energia do Mago é dinâmica e versátil, simbolizando a capacidade de transformar ideias em ação. Ele representa a consciência de que criamos a nossa realidade e que temos os recursos necessários para realizar nossos objetivos. É uma carta de ação, força interior e potencial ilimitado. Essa carta, muitas vezes, indica um período de oportunidades e novos começos, onde podemos usar nossos talentos e habilidades de forma eficaz. Portanto, esta semana é favorável para você iniciar um novo projeto, um novo trabalho, atuar numa nova área ou até conhecer um novo amor…

O Mago também está associado à comunicação clara e persuasiva. Ele nos lembra de usar nossas palavras e expressões com sabedoria, aproveitando nosso poder de influenciar e inspirar os outros.

Ela representa o poder, a habilidade e a energia criativa necessários para manifestar nossas intenções no mundo físico. Afinal, o Mago é o mestre das artes mágicas, aquele que sabe como usar suas ferramentas para transformar sua vontade em realidade. O Mago segura a varinha em sua mão direita, representando sua capacidade de canalizar sua vontade e trazer seus desejos para a realidade. A varinha também representa o elemento fogo, que está associado à paixão, força criativa e transformação.

A varinha de condão é um objeto com poderes sobrenaturais, usado por fadas, feiticeiras e bruxas dos contos de fadas e da mitologia. A varinha é capaz de realizar desejos, conceder poderes ou realizar feitos mágicos quando agitada ou apontada para algo. Mas, como parte essencial do uso da varinha, é necessário pronunciar uma frase ou palavra específica. Isso é chamado de encantamento verbal e é uma forma de concentrar nossa intenção e direcionar a energia mágica da varinha para realizar um determinado feitiço. Portanto, o objeto só tem efeito a partir de nós mesmas. Nós é que somos as condutoras da magia.

”Não precisamos de magia para mudar o mundo. Nós já carregamos todo o poder que precisamos dentro de nós mesmos.” (Harry Potter – JK Rowling)

Os objetos mágicos na mesa do Mago que estão na ilustração da carta de Tarô simbolizam o domínio sobre os quatro elementos e a capacidade de equilibrá-los para alcançar objetivos. Isso destaca a importância do equilíbrio e da harmonia em nossas vidas. O chapéu com forma de lemniscata do Mago representa a conexão entre o céu e a terra e seu poder ilimitado, sugerindo que ele atua como um intermediário entre o divino e o terreno. Isso enfatiza a importância da espiritualidade em nossa jornada.

O Mago é um símbolo de ação e iniciativa. É uma representação poderosa do potencial humano para criar, manifestar e transformar a realidade. A carta nos lembra que “somos mestres do nosso destino” e que temos o poder de influenciar as circunstâncias em nossas vidas. À medida que exploramos seus mistérios, somos convidadas a abraçar nossa própria magia interior e a usar nossos dons com sabedoria.

O Mago indica o momento da manifestação do seu desejo. Para isso, é preciso acreditar na sua capacidade. Saiba que a lei da atração está trabalhando a seu favor e logo manifestará o que você construiu com o seu pensamento. “Pensamentos são coisas”. A energia daquilo que você pensa é colocada em movimento e o Universo retorna para você aquilo que foi projetado. Aproveite para fazer acontecer. Você tem tudo para ter sucesso. Basta acreditar.

“Magia, milagres e fenômenos parapsicológicos têm algo em comum: os participantes aguardam, repletos de esperança.” (Carl Gustav Jung).

Muita luz e uma ótima semana,

Cris Paixão.