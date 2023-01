Tarô: semana entre 30 de janeiro a 5 de fevereiro é de tentação e desejo

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta do Diabo no Tarô representa os instintos humanos, ambição, desejos, sexo e dinheiro. Enfim, tudo ligado às seduções do mundo material. Portanto, prepare-se, pois, com esta energia, você vai se sentir tentada nesta semana. Para mim, nada traduz melhor este arcano do que a famosa frase de Oscar Wilde: “Posso resistir a tudo, menos às tentações.”

Este arcano nos alerta que tudo em excesso pode acabar sendo negativo: amor carnal, paixão, festas, bebidas, baladas… Desfrutar de tudo isso sem nenhuma moderação pode acabar custando caro. Afinal de contas, nossas escolhas têm um preço. Me refiro aqui ao prazer cirenaico, de Teodoro de Cirene, que via o prazer como um bem em si mesmo. Quanto mais tempo durar e mais intenso for, melhor achamos. Equilíbrio, portanto, é a palavra-chave para tudo na vida: qualquer coisa em demasia pode fazer mal. “Domina o prazer não quem se abstém, mas quem, sem deixar-se arrastar por ele, sabe, contudo, usá-lo.”

Quando a carta do Diabo aparece, pode ser um sinal de que você está desejando algo alimentado puramente pelo ego e pelo hedonismo do tipo “eu mereço”. Há uma razão pela qual a carta da Torre vem logo após a carta do Diabo no Tarô. Se você seguir esse caminho, poderá conseguir o que deseja, mas o prazer será de curta duração e poderá haver consequências imprevistas para você.

Então, tome muito cuidado. As paixões, as vaidades, as ambições e os desejos desmedidos podem nos “desviar” dos considerados “bons caminhos”. Comer compulsivamente, muitas horas de estudo e trabalho, o uso obsessivo de eletrônicos, entre outras coisas, são hábitos nocivos para a saúde em pessoas que não conhecem seu próprio limite.

De fato, esta carta está conectada à luxúria, aos prazeres, vícios, vínculos prejudiciais e à cobiça. O prazer momentâneo pode se revestir de vários aspectos: sexual, gastronômico, consumista, estético e por aí vai. Sem julgamentos morais aqui, ok? “Atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado.”

De uma forma ou de outra, somos todas “pecadoras”. Vivemos inseridas numa sociedade baseada no consumo e, inevitavelmente, isso exerce uma forte influência em como lidamos com nosso corpo, mente e espírito. Ter uma vida confortável e sem preocupações financeiras é o desejo de 9 entre 10 pessoas, mas quando ficamos obcecadas por TERMOS roupas de grife, o celular top de linha, artigos de luxo, é um sinal de alerta. “A vaidade é, definitivamente, meu pecado favorito”, já diria o demônio interpretado pelo magnífico Al Pacino na cena final do filme Advogado do Diabo.

A décima quinta carta dos Arcanos Maiores encarna nossos desejos humanos, especialmente aqueles que estão ligados ao mundo material. Em sua essência, esta carta representa tudo aquilo que de tão bom (dinheiro, status, beleza, bens materiais) pode nos “aprisionar” porque, mesmo sabendo lá no fundo que não nos faz bem, não queremos perder. Segundo A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, “o materialismo é baseado em tornar permanente tudo aquilo que é impermanente.”

Continua após a publicidade

A carta do Diabo também expressa alguns dos nossos sentimentos humanos mais profundos e sombrios. Todas nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Quem nunca ficou “presa” num relacionamento tóxico, num trabalho abusivo ou até mesmo vivenciou uma dependência emocional?

Assim como a carta dos Enamorados no tarô, o Diabo também fala sobre dualidade e escolhas, só que optando pelo caminho da gratificação instantânea.

Mas não se preocupe, por mais difícil que esta carta possa parecer, o Diabo não significa necessariamente o nosso infortúnio. Em vez disso, sugere que observemos atentamente as áreas de nossas vidas nas quais nos sentimos sem controle ou extremamente “apegadas” e que trabalhemos para melhorar. No fundo, o nosso principal objetivo é vencer nosso lado sombra. Para isso, é necessário ter autoconhecimento. Observe o que provoca seus mecanismos de defesa e a tornam vulnerável em alguma área. “O diabo mora nos detalhes”.

A mensagem do Diabo é clara: redirecione sua atenção da satisfação dos desejos para as coisas que realmente importam. “Trabalhe em algo, para que o diabo te encontre sempre ocupado” (São Jerônimo).

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão.