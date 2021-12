Na semana entre 27 de dezembro a 2 de janeiro a energia é de autoanálise

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

Podemos usar o entendimento das cartas do tarô, através das suas mensagens e conselhos, para aproveitarmos a semana da melhor maneira possível. Vejamos a energia geral da semana, entre os dias 27 de dezembro a 2 de janeiro.

O Eremita

Regente de 2022, a carta do Eremita faz com que as pessoas olhem mais para dentro de si e procurem fazer uma autoanálise. Você vai achar necessário ter uma compreensão profunda do que realmente deseja para a sua vida, antes de dar um passo adiante.

Para isso, provavelmente você vai se permitir ter alguns momentos de introspecção para encontrar esta sabedoria interior. Praticar meditação pode ajudar você a achar as respostas que tanto está buscando.

Talvez um contato maior com a natureza, algo que traga bem-estar físico e espiritual. Quem sabe você encontre essa tranquilidade se dedicando à culinária ou fazendo uma atividade física? O importante é se desconectar para se reconectar consigo mesmo.

De fato, depois de dois anos tão difíceis e com mudanças tão bruscas, você teve tempo para refletir e sente agora a necessidade de se concentrar mais em si mesma e repensar os seus rumos. Pode ser que você prefira ter um trabalho estimulante e enriquecedor do que um que traga apenas recompensa financeira.

Nos relacionamentos, as parcerias deverão estar alinhadas com os seus objetivos futuros, caso contrário, você vai preferir seguir aquela velha máxima “antes só do que mal acompanhada”, sendo BEM eremita.

Você vai sair do piloto automático em que estava vivendo nos últimos tempos para rever os seus valores. Ficar mais próximo da família e dos amigos? Mudar de carreira? Tirar um ano sabático? Fazer aquele curso? Transformar o seu hobby em profissão?

Neste início de ano, novas metas serão traçadas e você vai priorizar o que realmente tem relevância para você. Sonhos antigos agora são essenciais, não podem mais ser deixados de lado. O amanhã começa agora!

Feliz Ano Novo!

Beijo grande e muita luz!