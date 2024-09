O poder da amizade feminina

Stéphanie Habrich é CEO da editora Magia de Ler, apaixonada pelo mundo da educação e do jornalismo infantojuvenil. Fundadora do Joca, o maior jornal para adolescentes e crianças do Brasil e do TINO Econômico, o único periódico sobre economia e finanças voltado ao público jovem, ela aborda na coluna temas conectados ao empreendedorismo, reflexões sobre inteligência emocional, e assuntos que interligam o contato com as notícias desde a infância e a educação, sempre pensando em como podemos ajudar nossos filhos a serem cidadãos com pensamento crítico.

Stéphanie Habrich é CEO da editora Magia de Ler, apaixonada pelo mundo da educação e do jornalismo infantojuvenil. Fundadora do Joca, o maior jornal para adolescentes e crianças do Brasil e do TINO Econômico, o único periódico sobre economia e finanças voltado ao público jovem, ela aborda na coluna temas conectados ao empreendedorismo, reflexões sobre inteligência emocional, e assuntos que interligam o contato com as notícias desde a infância e a educação, sempre pensando em como podemos ajudar nossos filhos a serem cidadãos com pensamento crítico.

A correria do dia a dia, os atropelos dos problemas que se multiplicam… Quem nunca se viu desesperado e estressado à beira de um burnout? Era assim que eu estava me sentindo semanas atrás. Por sorte, estava na véspera de tirar uma semana de férias. E – por sorte em dobro – pude encontrar duas grandes amigas que são um grande presente em minha vida.

Pude chorar, contar dos meus problemas, abrir meu coração, ouvir seus conselhos e também ouvi-las sobre os temas que as afligia. Eu, Grazy e Gaby somos amigas desde os 21 anos. Hoje moramos em países diferentes, mas nem a distância e nem o tempo diminuíram nosso vínculo.

Bastou uma semana com elas para eu conseguir me restabelecer mentalmente e emocionalmente. Voltei ao trabalho me sentindo renovada e um tanto mais leve. Estar com elas me fez tão bem, que parei para refletir o quanto as amizades – especialmente as femininas – são profundas.

Essa percepção não é só minha. Até a ciência explica. O psicólogo, antropólogo e biólogo britânico Robin Dunbar, professor emérito da Universidade de Oxford, passou anos estudando a amizade e garante que as femininas são mais profundas.

Continua após a publicidade

“Os homens não falam tanto sobre emoções, tendem a se relacionar em torno de atividades, ao contrário das mulheres, que expressam sentimentos. É por isso que as mulheres tendem a ter amizades de maior qualidade”, disse Dunbar em uma entrevista para a BBC News Mundo.

“Para as mulheres, é mais importante quem você é como pessoa, e não o que você é. Enquanto os homens se preocupam muito mais com o que você é, a que clube você pertence”.

Continua após a publicidade

Conversei com a psicóloga Marina Simas e ela me confirmou a importância das amizades femininas na vida das mulheres. “Nas relações de amizade entre mulheres há um acolhimento muito grande”, diz ela.

O que eu senti depois de uns dias com minhas amigas foi exatamente isso, acolhimento. Foi um bálsamo para minha saúde mental e, segundo Marina, isso tem uma explicação. “Essa amizade profunda, com vínculo seguro acaba tendo um efeito semelhante a uma terapia”, afirma.

As amigas conseguem ser um refúgio emocional, um apoio incondicional e um espaço de compreensão mútua que é único e profundo. A importância dessas amizades pode ser observada em diversos aspectos da vida, desde o alívio do estresse cotidiano, que foi o que eu senti, até a construção de uma rede de apoio emocional em momentos conturbados.

Continua após a publicidade

Ser acolhida pelas amigas permite às mulheres criar um ambiente onde o tempo parece desacelerar, permitindo que se respire fundo e recupere as energias. E não é necessário um grande evento ou uma viagem para um lugar inédito para dar esse refresh. Basta um cantinho aconchegante e horas de conversa para sentir os benefícios.

Viva as amizades verdadeiras! <3

* Com apoio de Silvia Balieiro

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.