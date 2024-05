Que a Deusa salve as amigas!

Jornalista, atriz e humorista, @martchela__ é apresentadora do Lambisgóia Cast

Amigas representam a forma mais pura e verdadeira de amor que Deus, ou seja lá quem manda e desmanda lá de cima, resolveu nos entregar. Com elas, trocamos desde absorventes internos até novos jeitos de colocar (obrigada, Marina), bebedeiras, porres, e são elas que estão ao nosso lado quando nossos desamores partem.

Eles vão!

Elas ficam!

Por isso, me dói tanto quando descubro uma traição de uma amiga, pois com elas trocamos as maiores confissões, desde detalhes íntimos até vulnerabilidades. Elas não usam nada para atingir.

Já os namorados e traição, ah! Não há algo mais cafona e esperado que isso? Talvez um sorvete no Paris 6 seja a espécie material mais parecida com a traição de um namorado, descoberta através do WhatsApp. Você pede um copo engordurado, extremamente doce, e que ninguém aguenta até o fim; você pediu, você sabia o que vinha pela frente e tenta encarar.

Continua após a publicidade

Já a amiga, não.

Ela guarda tudo, suporta suas crises de ciúmes, ligações: “Amiga, eu estou exagerando ou realmente não é aceitável essa situação?”

Ela sabe de tudo. Avalia seus exames ginecológicos, rimos das posições sexuais, dos namorados que broxam, dos calvos que nos dão fora como se fossem bonitos, contamos sobre pum vaginal na hora H. Não há nada melhor que o amor de uma amiga.

E nada pior que a traição de uma delas.

Continua após a publicidade

Dói.

Antes que alguém investigue, não, não passei por nada parecido há muito tempo e estou apenas registrando mentalmente para enaltecer as melhores amigas que estão comigo há 30, 20, 15,10, 5 anos, e as que chegaram agora.

Que seja eterno e doce!

Viva as amigas e nosso amor esse sim verdadeiro e com garantias, sem medo!

Continua após a publicidade