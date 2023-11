Abrace a mudança

Stéphanie Habrich é empreendedora, apaixonada pelo mundo da educação e do jornalismo infantojuvenil. Fundadora do Joca, único jornal para jovens e crianças do Brasil, ela vai abordar aqui na coluna temas que interligam o contato com as notícias desde a infância e a educação, sempre pensando em como podemos ajudar nossos filhos a serem cidadãos com pensamento crítico.

Não me considero uma pessoa apegada. Costumo gostar de novidades, sejam elas experiências, lugares ou atividades. Mas isso não significa que fico à vontade com as mudanças.

Quando algo novo se apresenta em minha vida, minha primeira reação vem sempre na forma de resistência. É como se algo em mim desejasse ficar dentro da concha, mesmo que isso signifique permanecer com a dor. O medo e a incerteza do novo parecem mais assustadores que o incômodo de permanecer onde estou.

A sabedoria budista nos ensina que “nada é permanente, a não ser a própria impermanência das coisas”. Mas vai explicar isso para nossas emoções e sentimentos… Reconheço que venho melhorando com o passar do tempo, a maturidade tem me presenteado com isso.

Mas ainda que eu esteja mais ciente dessa realidade, minha primeira tendência ainda é não aceitar o que mudou. O que explica isso? Por que eu e tantas outras pessoas agimos dessa maneira?

Conversei a respeito com Simone Ashcar, psicóloga e fundadora da Âmago assessoria pessoal e empresarial. Segundo ela, o novo gera medo e insegurança, por isso a primeira reação costuma ser de rejeição.

É por isso que, às vezes, sabemos que algo precisa ser mudado, mas ficamos protelando a mudança. “Fazemos isso porque não conseguimos enxergar realmente o outro lado da moeda”, diz.

Em vez de olhar para o lado da falta e do medo, precisamos ter a capacidade de ressignificar. “Por mais que você queira ficar parada, a mudança vai te empurrando e apresentando diferentes lados da situação. Quando consegue ter um olhar que abarca a mudança por completo, você consegue ressignificar o que aconteceu, porque consegue ampliar a percepção”, diz Simone.

Segundo a psicóloga, os sentimentos que as mudanças despertam em nós têm a ver com a forma como encaramos o novo. Se está doendo, é porque estamos olhando pelo lado dor, acreditando que estamos perdendo nossa base.

“Algumas vezes, no consultório, eu faço um exercício de simular um empurrão em meus pacientes para eles terem noção do quanto conseguem segurar. A intenção é mostrar todos os recursos que eles têm para não deixar se abalar pelo que vem de fora, seja uma pessoa ou situação.”

Flexibilidade é outra habilidade desejada para encararmos as mudanças. “A pessoa rígida sofre com mudança, porque só enxerga uma saída. Quando algo muda, ela perde toda a sensação de segurança e o medo fica enorme. A pessoa que é flexível, reconhece que a vida é feita de multiplicidades, de soluções e possibilidades e sofre menos com o inesperado”, fala.

O nosso maior freio é sempre o medo de que algo dê errado. Contra isso, o que Simone sugere é que abracemos a mudança e encarando-a de frente. “Não é questão de acertar ou não. É uma questão de se jogar para experiência com disponibilidade para algo que nos apresente uma perspectiva nova”.

Que venham as mudanças!

