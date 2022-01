Com preguiça da relação?

O contentamento que você sentia antes quando saía com o seu parceiro ou parceira para comer, assistir um filme, passear no shopping ou simplesmente jogar conversa fora, já não existe mais. Só de pensar em ter que se arrumar ou sair de casa para isso já te deixa com uma preguiça tão grande que você prefere adiar. A realidade é que você quer mesmo ficar sozinha ou com outras pessoas que não a sua parceria amorosa.