Outono: cor, corte, finalização…confira o que está em alta

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Renovar o visual pode significar desde uma mudança que você vem querendo fazer há algum tempo, caracterizar um novo estilo de vida, iniciar uma fase, até mesmo marcar a estação que começou: o outono. Por isso, trouxe algumas tendências de cabelo que fizeram sucesso lá fora e prometem cair no gosto da brasileira. Sempre lembrando: mudar é bom, mas desde que isso te faça feliz, combinado?

Cores quentes

O ano de 2023 está sendo marcado pelas cores de alta manutenção, isso mesmo o que você leu: tons que requerem idas frequentes ao salão para retoques, já que podem desbotar rapidamente – acredito que muitas tenham se cansado das cores “básicas” usadas durante a pandemia. Entre as apostas, loiro platinado, vermelho acobreado, puxando para merlot, como o look da cantora norte-americana Lizzo, e nuances de marrom. Mas para uma nova cor, o cabelo precisa estar tratado. Nesse link, trago dicas de como manter os cabelos saudáveis, brilhantes e sem frizz

A volta das franjas

Outra tendência para o outono é a franja, que acrescenta forma e estilo para aquelas que estão empolgadas com uma mudança. Pode ser qualquer tipo de franja, desde que combine com as suas características e com as suas disponibilidades, já que, muitas vezes, vai precisar ter um tempinho para secar antes de sair de casa. Quem tem madeixas lisas, como a modelo e atriz Giovanna Ewbank, pode apostar na franja reta clássica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Produtos para finalizar

Estamos vendo cabelos com a aparência mais natural, macios e com muita textura. Para conquistar esse look, como a atriz Paolla Oliveira mostrou nas suas redes sociais, é preciso investir em finalizadores. Como o uso do CC Cream à base de proteína do linho e vitaminas C e E, pois esses ativos proporcionam mais brilho, sedosidade e movimento, sem pesar o caimento. Esse tipo de produto também contribui para a formação das ondas e dos cachos. Além disso, para quem deseja alcançar mais volume, um pó modelador é uma boa pedida, uma vez que ele acrescenta textura, sem deixar um aspecto oleoso nas madeixas. Lembre-se ainda do spray de brilho e do óleo de reparação.

Continua após a publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Movimento em alta

A finalização mais cheia formada com ondas retrô, um estilo clássico utilizado pela atriz Julia Roberts nas décadas de 1980 e 1990, tem se tornando cada vez mais popular, uma vez que ajuda a manter o movimento natural dos fios.

É fácil modelar e manter em vários tipos de comprimentos e de texturas. Quer aprender como fazer? Nesse vídeo ensino o passo a passo para ondular as madeixas com o babyliss: