Festas de final de ano: aprenda 6 penteados estilosos e fáceis de fazer

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

As festas de fim de ano estão chegando e durante esse período nós celebramos com a família e os amigos o que conquistamos e nos preparamos para o que está por vir. Para te ajudar a escolher um visual arrasador, preparei uma lista com seis penteados; vem se inspirar e boas festas.

Ondas

O cabelo repartido na lateral e com ondas mais definidas traz um aspecto mais glamouroso, que é a cara das celebrações de fim de ano. Para roubar o look da cantora Nicole Scherzinger, reparta a raiz na lateral da cabeça criando uma linha bem marcada, aplique um CC Cream nos fios, modele com um babyliss, e para finalizar, aplique um spray fixador por todo comprimento. Lembre-se de usar um protetor térmico antes de qualquer ferramenta de calor.

Trança

Estilosa e fácil de fazer, a trança é bastante prática e não desmancha fácil, permitindo que você curta muito e permaneça com o look intacto. Para recriar a escolha da atriz Taís Araújo, aplique uma pomada na raiz e prenda os cabelos em um rabo de cavalo alto, depois passe um pouco de óleo reparador de pontas no comprimento e trance os fios, finalizando com um elástico de silicone nas pontas.

Coque

O coque é uma excelente opção para quem quer prender o cabelo. Você ainda pode deixar uma mecha solta na parte frontal da cabeça ou apostar nas pontinhas retas, como fez a atriz Marina Ruy Barbosa, que se inspirou em uma imagem dos anos 2000. Para fazer o penteado, comece aplicando um mousse na raiz, prenda os fios em um rabo de cavalo e finalize o coque prendendo com grampos. Finalize com spray fixador para o look durar a noite toda.

Rabo de cavalo

Para quem gosta de um penteado versátil, mas ainda assim cheio de atitude, pode investir no rabo de cavalo. Para conquistar o visual da cantora Jennifer Lopez, aplique um CC Cream nas madeixas, prenda em um rabo alto e finalize com spray fixador. Para dar um acabamento mais charmoso, você pode usar uma mecha de cabelo para esconder o elástico, basta separar os fios e enrolar sobre o elástico e depois prender a pontinha com um grampo. Spray de brilho no comprimento e pontas ajuda a deixar os fios mais bonitos.

Meio preso

Ele pode ser usado com ou sem finalização, tudo vai depender da sua preferência. No caso da cantora Doja Cat, a finalização escolhida foi o babyliss. Para reproduzir o look reparta os cabelos ao meio, separe duas mechas nas laterais e prenda na parte de trás da nuca com um elástico de silicone e grampos. As mechas também podem ser trançadas para acrescentar mais informações ao penteado. Por último, finalize com um spray de brilho.

Wet hair

Os cabelos com o aspecto molhado são incrivelmente fáceis de fazer e é interessante para quem quer um visual mais simples e poderoso, como o da influenciadora Flavia Pavanelli. Basta aplicar um gel com efeito molhado com um pente até que ele fique com a textura que você gostaria. Não tem segredo.

E se você tem muito frizz e acha que ele pode acabar com o seu penteado, dá uma olhada neste vídeo. Trago algumas dicas para controlar esse inimigo.