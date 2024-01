Corte bob executivo é a aposta para o verão 2024

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Ao longo das décadas, o corte bob vem sendo conhecido por conta da sua versatilidade. Mas para o verão de 2024, ele surge com uma roupagem mais contemporânea, que promete entregar estilo e sofisticação: o bob executivo.

O corte, na altura do queixo, se distingue por suas pontas retas ou levemente repicadas, criando um visual robusto, como os fios da influenciadora e empresária Bianca Andrade e da cantora Sandy.

É recomendado para cabelos lisos. Mas as onduladas também podem investir, porém, é importante considerar que pode resultar em um aspecto volumoso.

Para as cacheadas, infelizmente, não é uma boa opção, uma vez que as pontas retas não proporcionam camadas, que conferem movimento neste tipo de textura.

Como estilizar o bob executivo?

Para conquistar esse ar mais executivo, você pode fazer uma risca no centro ou um pouco mais na lateral, e secar com secador, virando levemente as pontinhas.

Outra dica é usar a chapinha para finalizar, girando o aparelho parcialmente quando chegar nas pontas.

Como o uso de fontes de calor para esse corte é frequente, sugiro aplicação de um fluído pré-escova, que já vem com proteção térmica e ajuda na escovação.

Procure por aqueles com queratina e óleo de cálamo, pois eles contribuem para selar as cutículas e deixar as madeixas brilhantes. Mas isso não dispensa um spray de brilho para finalizar a produção.

Aliás, o brilho é importante nesse tipo de corte e, neste vídeo, ensino algumas dicas:

Por fim, a manutenção. O corte precisa ser realizado a cada dois meses, no máximo, para não perder a forma e prejudicar o seu visual, combinado?

Agora, você já pode apostar no corte do momento. Gostou?