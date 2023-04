Confira 7 dicas para recuperar a saúde dos cabelos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Ter cabelos saudáveis e bonitos é o sonho de todo mundo. No entanto, alguns hábitos ou até mesmo a tentativa de mudar o visual podem nos fazer sofrer um efeito rebote. No texto de hoje, ensino como cuidar das madeixas para evitar que eles aconteçam, e como recuperar seus cabelos dos danos mais comuns; vem ver.

1 – Cuide do couro cabeludo

Você sabia que se o couro cabeludo não estiver saudável, todo comprimento é prejudicado? Isso mesmo, é lá que o fio nasce, se desenvolve e cresce, e quando essa região não tem os cuidados necessários, pode afetar a textura, o volume e a quantidade de fios. Para evitar que isso aconteça, não fique longos períodos sem lavar a cabeça, use uma linha de produtos adequada para o seu tipo de cabelo, não aplique cremes e condicionadores na raiz e evite, ao máximo, o uso de água quente/fervendo. São hábitos que evitam coceiras, caspas, doenças, queda e quebra.

2 – Proteja as madeixas do calor excessivo

Assim como as ferramentas de calor (secador, chapinha, babyliss, triondas…), o sol também pode queimar o seu cabelo. Portanto, use um protetor térmico com proteínas do linho e vitaminas sempre que for se expor ao sol ou modelar os fios, pois esse produto tem o poder de criar uma camada que preserva a fibra capilar. Outro ponto importante: ajuste a temperatura dos modeladores, para não “fritar” os fios, e invista em chapéus e lenços para uma maior proteção.

3 – Pentear os cabelos molhados: sim ou não?

As madeixas são extremamente frágeis e podem arrebentar facilmente, por isso é muito importante ter cuidado na hora de lavar e desembaraçar. Aplique um CC Cream e comece desatando os nós das pontas e do comprimento. Só depois deslize o pente/escova por toda a extensão do fio.

4 – Dormir com os cabelos molhados faz mal?

Esse hábito contribui com os danos e também com o desenvolvimento de doenças dermatológicas no couro cabeludo. Nesse link explico mais detalhes sobre esse assunto.

5 – Aposte na vitamina T(esoura)

Às vezes, a aparência estranha dos cabelos pode estar relacionada a falta de caimento, corte mal sucedido e também devido às pontas secas e quebradiças. Eu sei que cada centímetro importa e que é difícil fazer os fios crescerem tendo que cortá-los, mas, mesmo parecendo contraditório, se você não fazer isso, eles não vão crescer de forma adequada, pois as pontas duplas vão continuar abrindo e quebrando, deixando o comprimento ralo e sem vida. Faça a manutenção do corte com uma frequência, pois isso ajudará a manter o volume, o caimento e a saúde em dia.

6 – Cuidado com o excesso de química

Na tentativa de melhorar o que já está bom e dar um up no visual, muitas mulheres recorrem à colorações, alisamentos e relaxamentos. Esses procedimentos não são um problema em si, são ótimas soluções, quando realizados de maneira correta e por um profissional. A questão é que quando eles são praticados excessivamente, sem o intervalo adequado e os cuidados complementares. Tudo isso pode levar à queda, quebra, ressecamento, pontas duplas e mais. Abaixo, trago uma dica de tratamento poderoso

Também combine com o seu cabeleireiro um protocolo no salão e em casa. Dê preferência para produtos com maior concentração de ativos restauradores, que tratam e previnem os danos. Confira, nesse link, alguns ativos que eu acho essenciais para se incluir na sua rotina de cuidado.

7 – Identifique as necessidades dos cabelos

Às vezes, podemos confundir quais são as carências reais dos fios e acabar optando por um caminho que não é a solução. Nesse sentido, se você vem tentando fazer essas mudanças para ter um cabelo bonito e não está conseguindo, bata aquele papo com o seu cabeleireiro. Ele vai avaliar o seu caso, entender as suas queixas e sugerir opções de tratamentos certeiros, combinado?