Afinal, dá para dormir com cabelo molhado sem causar danos?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Com a correria do dia a dia, muitas vezes é preciso fazer escolhas e, por vezes, remanejar a higienização dos fios é uma delas, certo? Algumas pessoas fazem isso para que seja possível lavá-los e tratá-los com calma e da melhor maneira possível, mas ainda assim esse não é o tratamento que as suas madeixas merecem. Diante desse cenário, você deve estar se perguntando: dá para dormir com cabelo molhado sem danos?

Essa é uma escolha ruim e eu não indico, mas como sei que ninguém é perfeito, vou esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto e te trazer uma luz para quando você estiver diante deste dilema; vem ver.

Por que não é indicado dormir de cabelo molhado?

Existem vários motivos para isso, mas os dois principais são: o abafamento do couro cabeludo, que permite a proliferação de bactérias causadoras de uma série de doenças, como, por exemplo, a seborreia. E quando este ambiente está úmido, ele se torna perfeito para isso. O segundo ponto é o atrito causado durante o sono, que já é ruim com os cabelos secos, mas, com eles molhados, que é o momento em que eles estão mais frágeis, pode acabar os quebrando, marcando e criando muito, mais muito frizz mesmo.

Mas e se eu precisar lavar os fios antes de dormir?

O ideal seria lavá-los pela manhã, pois assim eles têm o dia inteiro para secarem completamente, mas se mesmo assim isso não for possível, recomendo que você use um secador, mesmo que seja com o vento frio, mas de maneira alguma deite-se com as madeixas completamente molhadas. E mais, como eu sei que a maioria das pessoas que lavam a cabeça de noite não secam o cabelo completamente, já pensando nos minutinhos de sono que terão a mais se negligenciar essa tarefa, vale investir em uma fronha de seda para diminuir o atrito, mas ressalto novamente, essa não é a melhor escolha.

O que fazer quando não der tempo de lavar os cabelos?

Se você está com a agenda apertada, vale tentar otimizar o seu tempo e ir ao salão fazer uma lavagem enquanto participa de uma reunião ou revisar algum trabalho. Outra alternativa é investir em um bom xampu seco, que além de tirar aquele aspecto oleoso, ainda ajuda a perfumar os fios e proporciona mais movimento e volume.

Dá para prolongar o tempo sem lavar os fios?

Até dá, mas não é legal ficar longos períodos sem lavar o couro cabeludo, pois a região ficará cheia de resíduos de poluição, suor, oleosidade e afins, que podem lhe causar muita coceira, caspas, espinhas, doenças dermatológicas e até um odor desagradável. Então, trate de manter as madeixas sempre limpas e revise os produtos que você está usando, pois eles podem estar piorando a oleosidade, bem como ficar passando as mão na cabeça o tempo todo.

