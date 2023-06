Como modernizar cabelos longos? Rodrigo Cintra dá a dica

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Se você é do time Rapunzel, daquelas que não abrem mão de um cabelão, mas ao mesmo tempo sentem que os fios estão sem graça e não sabem o que fazer, eu tenho a solução.

É bastante comum ver pessoas com fios longos insatisfeitas com o seu visual, mas com receio de testar algo novo, pois a maioria acredita que a única solução é o corte de cabelo.

Mas não é bem por aí, na verdade, existem diversas alternativas para modernizar o look sem precisar cortar de fato. Quer saber como? Confira a seguir.

Faça uma autoanálise do seu cabelo

Você já sabe que está insatisfeita, mas já parou para reparar o que necessariamente está te incomodando? Repare na cor, na textura, no caimento dos fios e tente entender o que você gostaria de mudar.

Vale separar referências de estilos parecidos com o seu, mas que tenham algo de especial, que te inspire e também pedir sugestões do seu cabeleireiro. Mas, veja bem, toda mudança deve ser pensada e desejada, ou seja, faça somente aquilo que você realmente quer.

Renove o corte

Parece contraintuitivo sugerir um corte para uma pessoa que gosta de cabelos longos, mas na verdade, essa pode ser a solução dos seus problemas.

Não é que você tenha que sair do longo para um chanel, essa não é a proposta, a ideia é realmente renovar o corte para que assim os fios fiquem com um caimento mais interessante.

Butterfly cut

Esse é um corte tem uma pegada mais retrô, pois é uma releitura do visual das top models dos anos 1990. Ele é perfeito para quem busca por mais feminilidade e movimento. Para conquistar esse efeito volumoso e macio é interessante finalizar os fios com uma escova modelada e se quiser, você também pode apostar nos bobes. Vale lembrar que tanto para a escova, quanto para os bobes, quanto maior a espessura, mas aberta a curva do cabelo e quanto menor, mais fechada e parecida com um cacho.

Repicado em camadas

Tem um estilo mais despojado e é perfeito para redistribuir o volume dos cabelos, deixando o comprimento mais harmônico e sem aquela sensação de afinamento. Vale lembrar que para conquistar esse efeito, é necessário que as camadas tenham um distanciamento de no máximo dois centímetros, do contrário o cabelo ficará marcado e com um aspecto quebrado.

Franja

Para quem quer apostar em um corte, mas não quer mexer no comprimento, as franjas podem ser uma boa alternativa, um estilo que geralmente se adapta bem a diferentes formatos de rosto é a franja reta com as extremidades alongadas. Você pode investir em uma mais curta ou um pouco mais longa. Separe algumas referências e peça ajuda de seu cabeleireiro para adaptar o look à você. Nesse link dou dicas de como escolher a franja perfeita para o seu formato de rosto: https://claudia.abril.com.br/ coluna/rodrigo-cintra/rodrigo- cintra-franja-formato-de- rosto/

Que tal uma nova cor?

Às vezes, o corte e a saúde dos fios estão em dia, mas mesmo assim você pode sentir falta de algo a mais. Nesse sentido vale a pena investir em uma nova cor. Vale testar uma coloração no cabelo inteiro, luzes ou quem sabe um iluminado.

Uma nova cor pode ajudar a reavivar o seu visual, proporcionando mais brilho e profundidade aos fios.

Teste diferentes finalizações

Como você finaliza as suas madeixas? Você já testou alguma coisa diferente? Brincar com o cabelo também pode te ajudar a entender do que você gosta e não gosta.

Então vale fazer uma escova em um dia, babyliss em outro e até deixá-lo secar naturalmente. Dessa forma, além de encontrar um estilo que lhe agrada mais, você também entende melhor o que funciona melhor para os seus fios. Aqui eu ensino como você pode usar a chapinha para ondular os cabelos.

Invista em um bom cronograma capilar

Cintra, a minha cor e corte estão em dia, mas mesmo assim meus cabelos estão com um caimento estranho, o que devo fazer? O seu problema pode estar relacionado aos cuidados, ou seja, talvez o seu cabelo esteja ressecado e por isso fica sem definição.

Para reverter essa situação, a melhor alternativa é apostar em um cronograma de tratamento, com hidratação, nutrição e reconstrução. Aproveite o tempo livre na sua agenda e também dê uma passada no salão para fazer um tratamento de lavatório, pois geralmente eles são mais potentes. Confira aqui a lista de ativos essenciais para cada tipo de cabelo.

Quer saber como fazer os cabelos crescerem mais rápido e saudáveis? Confira algumas dicas no vídeo: