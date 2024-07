Larissa Bocchino: aprenda a replicar o cabelo da atriz

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A atriz Larissa Bocchino, a Quinota, de No Rancho Fundo (Globo), conquistou a todos com sua personagem humilde e encantadora. Na trama, o visual da atriz também chama a atenção.

O tom castanho escuro é intenso e se aproxima do preto, destacando um visual bastante natural. Essa cor, que expressa uma feminilidade marcante – inclusive no papel dela na novela – é ideal para quem já possui fios naturalmente castanhos, pois cria um contraste harmonioso com a pele.

Continua após a publicidade

Como cuidar de cabelos castanho escuro

Manter o castanho escuro exige alguns cuidados. Evitar banhos com água muito quente é crucial, pois a alta temperatura pode remover os pigmentos do cabelo.

Usar protetor solar capilar quando sair ao sol também ajuda a prevenir o desbotamento da cor. Além disso, aplicar um CC Cream com proteção térmica antes de utilizar fontes de calor, como secador, chapinha e modeladores de cachos, ajuda a preservar o tom e a saúde dos fios.

Para um cabelo bonito, brilhante e saudável, como o da atriz, a hidratação é a chave. Invista em uma máscara rica em vitaminas, óleos e queratina, uma vez por semana, em casa e no salão, a cada 15 dias.

Continua após a publicidade

Aposte em um sérum noturno para nutrir os fios com óleos de macadâmia e de ricino, para ajudar a combater as pontas duplas, promover maciez e brilho intenso. O produto pode ser aplicado nas madeixas úmidas ou secas, por todo o comprimento. Não é necessário enxaguar.

Como finalizar as ondas

É importante preparar os fios corretamente. Lave os cabelos e seque. Lembre-se de usar um cc cream com proteção térmica. Agora é a hora do babyliss. As mechas devem ser separadas com dois dedos de espessura e enroladas no sentido de dentro para fora no aparelho, especialmente ao redor do rosto. Motivo? Isso confere sensação de movimento e mantém os cachos abertos. Cada mecha deve ficar entre 10 a 15 segundos no modelador.

Continua após a publicidade

Na hora de soltar as ondas, use uma pomadinha, a quantidade pode ser referente a um grão de feijão, passe nas mãos e deslize pelos cachos, suavemente. Isso ajuda a dar corpo às ondas.

Gostou das dicas? Quer saber como manter a cor do seu cabelo sempre bonita? No vídeo, abaixo, conto tudo:

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.

Continua após a publicidade