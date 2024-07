Cabelo ruivo é tendência entre as famosas! Saiba apostar

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você percebeu que o cabelo ruivo está em alta? A nuance é a cara do outono e muitas famosas estão apostando na variação dos tons, que vão dos mais claros aos mais fechados. Inspire-se.

Giovanna Ewbank com ruivo Sweet Cherry

A atriz Giovanna Ewbank assumiu que ficou mais dez anos sonhando com o Sweet Cherry. Esse tom consiste em uma raiz mais escura que vai clareando no comprimento e pontas.

Se, assim como a apresentadora, você quer adotar o Sweet Cherry, primeiro faça uma avaliação com um profissional para definir o tom ideal de acordo com a sua pele, uma vez que o contraste errado pode deixá-la mais amarelada.

Finalização: você pode fazer como a Gio e apostar em um semipreso. Com os cabelos lavados e escovados, comece repartindo o cabelo ao meio. Depois, separe um pouco de cabelo na parte superior da cabeça e prenda, não muito forte, com um elástico de cabelo ou grampos. Para um visual mais natural, deixe algumas mechas frontais soltas. Use um modelador de cachos para criar algumas ondas e finalize com um óleo reparador no comprimento.

Cabelo ruivo acaju de Mari Gonzalez

A chegada dos 30 anos de Mari Gonzalez foi marcada por uma mudança em seu visual. A apresentadora investiu em um ruivo acaju, que tem como diferencial o fundo mais quente.

Para copiar, não basta só investir na cor – precisa ter muitos cuidados. Veja que o cabelo dela é bri-lhan-te. Por isso, vale hidratar em casa e no salão, e ainda usar produtos como spray de brilho para valorizar o visual.

Além do liso e ondulado, um penteado que valoriza o look é o rabo de cavalo. Ele pode ser alto, baixo ou médio, como o de Mari. Para deixar bem polido, aplique um pouco de pomada na raiz e escove os fios para trás com uma escova mais firme. Depois prenda com um elástico.

Cabelo ruivo vibrante de Giovanna Lancellotti

Giovanna Lancellotti também se juntou ao time das ruivas e surpreendeu os seus seguidores com a mudança radical. A tonalidade ruivo alaranjado que ela escolheu chama bastante atenção e transmite um ar de sensualidade e poder.

Se você pensa em copiar esse visual, atenção! De transformação eu entendo, e o ruivo depende muito do tom e subtom de cada pessoa.

Esta cor tende a desbotar mais rápido por causa da densidade do pigmento e pode deixar o rosto pálido. Por isso, converse com um profissional e veja as opções de ruivos que melhor se encaixam.

Vale lembrar de usar protetor térmico antes das ferramentas de calor, como chapinha, modeladores de cachos ou secador. O produtinho é essencial, pois ajuda a criar uma barreira protetora que hidrata e, como o nome diz, protege contra as altas temperaturas, evitando o desbotamento.

Ruivo alaranjado de Mariana Goldfarb

A modelo arrancou elogios de seus seguidores ao aparecer com os fios alaranjados. Esse tom atrai muita atenção por sua intensidade e vivacidade. Um detalhe é que ele pode ser combinado com reflexos dourados para criar uma profundidade da cor.

Se assim como a modelo, você é morena e quer adotar o ruivo vibrante, precisa procurar um profissional, pois o processo de despigmentação e as técnicas para se chegar ao tom desejado podem deixar os fios ressecados.

Isso pode ser corrigido com os produtos plex, que o especialista usa em lavatório durante a descoloração para proteger as madeixas no processo, devolvendo nutrientes essenciais aos fios.

Em casa, pode investir em sérum à base de lipídios (óleos) que trata os fios enquanto você dorme, pois ele age tanto na camada externa quanto na interna.

Finalização: vai depender da textura do seu cabelo. Se você é crespa, pode apostar em um CC Cream ou ativador de cachos. Agora, se a textura for lisa, como a da modelo, pode deixar secar naturalmente ou usar o secador.

Lembre-se de aplicar um CC Cream com proteção térmica antes da ferramenta de calor. Finalize com um óleo de reparação nas pontas.

Gostou das dicas? No vídeo, abaixo, ensino como manter o cabelo ruivo bonito e sem desbotar: