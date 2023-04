5 sinais de que o seu cabelo precisa de um corte

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você está constantemente tratando os cabelos, mas mesmo assim sente que eles estão sempre secos, embaraçados, sem caimento e até ralos? Talvez você esteja precisando de vitamina T(tesoura). Listo os principais sinais de que os seus fios estão precisando de um corte e também conto quais são as melhores alternativas para quem quer tirar as pontas secas, mas sem comprometer o comprimento; vem ver.

Textura e caimento pesado

Mesmo seguindo uma rotina de cuidados, com hidratação, nutrição e reconstrução, os seus cabelos estão sempre com um caimento esquisito e pesado? Essa é uma característica clássica da falta de uma tesourada, em que o cabelo vai crescendo e o estilo utilizado não tem mais o mesmo efeito. Ou seja, nesse caso você tem duas opções: mudar de corte ou refazer a manutenção do mesmo.

Afinamento do comprimento

Quando o comprimento do cabelo está ressecado, com pontas duplas, e fios quebrados, é bastante comum que a massa capilar diminua e você fique com as madeixas bem ralas. Apesar de existirem diversos produtos que previnem que isso aconteça, quando chegamos nesse estágio, somente o corte de cabelo pode resolver o problema. Como ele alinha as pontas, isso dá a sensação de que há mais volume na região.

Falta de definição

Isso vale para quem tem fios ondulados, cacheados e crespos, pois as mechas que estão secas e com aspecto quebradiço, geralmente ficam esticadas, sem elasticidade e movimento, comprometendo a definição do fio.

Madeixas embaraçadas

Sabia que cabelos que ficam embaraçando muito estão pedindo desesperadamente por um corte? Isso acontece quando os fios estão com pontas duplas e ressecadas, pois as camadas tendem a ficar mais abertas, tornando-os mais porosos, causando o entrelaçamento entre eles.

Corte químico

A combinação e o excesso de processos químicos podem levar ao emborrachamento e quebra dos fios, esse processo é chamado de corte químico. Quando isso acontece, o comprimento fica com tamanhos desiguais, causando um efeito nada agradável – e não há outra saída a não ser passar a tesoura.

Cintra, como é vou conseguir manter o meu cabelão se eu continuar cortando?

Diferente do que se pensa, o corte nem sempre precisa remover grande parte do comprimento, basta aparar as pontas a cada dois meses e investir em uma boa rotina de cuidados, que você consegue dar andamento ao seu projeto Rapunzel. No entanto, a falta de corte pode atrapalhar o crescimento, pois conforme as pontas vão se abrindo, os fios vão quebrando cada vez mais e as mechas vão diminuindo.

Melhores cortes para quem quer deixar o cabelo crescer

O corte reto, em que as pontas são aparadas na horizontal, criando uma linha, como o da atriz Alessandra Negrini, é um estilo mais indicado para cabelos lisos e com pouco volume. Já os repicados em forma de “U” ou “V’, como o da atriz Juliana Paes, são perfeitos para distribuir o volume dos fios igualmente e permitem que você remova as pontas sem perder o comprimento.

Vale lembrar: o ideal é ter um corte para seu comprimento, textura, profissão…por isso, peça ajuda do seu cabeleireiro para adaptar o estilo às suas características e necessidades.

