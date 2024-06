Rodrigo ensina 4 penteados rápidos para fazer em casa

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Em algum momento você já se olhou no espelho e ficou cansada de usar o mesmo tipo de visual? Eu sei que fazer um penteado mais elaborado em casa pode ser um desafio, mas você pode investir em algumas opções fáceis de copiar. Confira.

Coque baixo

É o penteado que traz elegância e é fácil de estilizar, como aderiu a atriz Taís Araújo. Penteie todo o cabelo para trás. Depois, torça e prenda com um elástico na altura da nuca. Borrife spray de fixação.

Pensando no dia a dia, esse penteado é perfeito para ambientes de trabalho e ocasiões formais.

Rabo de cavalo estilizado

Quer ter um visual diferente do comum, como fez a apresentadora Angélica? A dica é optar por um rabo de cavalo na parte de trás da cabeça.

Continua após a publicidade

Para ficar mais sofisticado, na hora de finalizar, enrole uma mecha de cabelo em volta do elástico e prenda com um grampo. O truque simples transforma um penteado casual em um look ideal tanto para o trabalho quanto para eventos sociais.

Semipreso

Para copiar o look da apresentadora Tati Machado, comece separando a franja (ou os fios frontais). Em seguida, reparta o cabelo em uma linha horizontal na altura das orelhas. Junte a porção superior e prenda em um rabo alto com um elástico.

Para um toque final, borrife spray de brilho no comprimento. Esse penteado combina com texturas lisas e crespas, sendo uma escolha versátil.

Tranças polidas

Você não precisa ser um expert para que sua trança pareça profissional, igual a da atriz Marina Ruy Barbosa. Comece aplicando um CC Cream nos fios e penteie. Junte os cabelos em um rabo de cavalo. Prenda com um elástico e separe uma mecha que será usada para escondê-lo, basta passar por cima do elástico e prender as pontinhas com um grampo.

Depois, divida os fios em três partes, e comece a trançar. A ponta pode ser finalizada com um elástico transparente. Se tiver cabelo curto e fino, pode usar uma extensão para volume e comprimento.

Gostou? No vídeo, abaixo, trago mais dicas para você aprender a modelar os fios em casa: