4 famosas que assumiram os cabelos grisalhos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você já pensou em deixar os cabelos brancos crescerem? Diversas famosas começaram a aderir aos tons naturais na pandemia, e essa atitude mostra que a idade é apenas um número e a verdadeira beleza está na autenticidade. Se está pensando nessa transformação, mas está com receio, trouxe algumas referências e dicas para você se inspirar.

Glória Pires

Deixou os fios grisalhos aos 58 anos e, desde então, usa suas redes sociais para ensinar suas seguidoras a cuidar dessa textura, que é mais porosa, ressecada e apresenta frizz facilmente.

Dicas: invista em uma boa hidratação, utilizando produtos que possam ser aplicados na raiz, como máscaras ricas em óleos e manteigas, de duas a três vezes por semana. Além disso, opte por uma linha (shampoo, condicionador e máscara) hidratante, para repor lipídios e proteínas que se perdem pela descoloração do pigmento.

Nesse texto, compartilho dicas para você manter os fios brancos macios e saudáveis.

Samara Felippo

A atriz tem deixado os branquinhos em evidência e o visual está bem bonito. Mas vale lembrar que mesmo o grisalho pode ficar amarelado. A falta de pigmentação leva a porosidade, e com isso, agentes externos como a poluição e a fumaça (cigarro) impregnam facilmente, alterando a cor.

Por isso, o truque está no uso de shampoos com pigmentos violetas, que ajudam a neutralizar o amarelo. Você pode aplicar uma vez por semana ou a cada 15 dias, massageando bem.

Renata Vasconcellos

A jornalista assumiu os grisalhos em 2020. É preciso entender que essa mudança para cabelos naturais é um processo gradual, e requer paciência – muita paciência.

Por isso, a melhor estratégia para a transição é deixar a raiz crescer cerca de cinco a seis dedos. Nesse período, minha sugestão é fazer luzes ou uma coloração degradê para suavizar a diferença das tonalidades. Quando atingir o comprimento, pode investir em um corte mais curto.

Astrid Fontenelle

A jornalista e apresentadora – que foi nossa capa do mês de outubro do ano passado – também assumiu os fios grisalhos durante a pandemia e vamos combinar, ela arrasou! Para conquistar esse visual, marque visitas periódicas ao salão, a cada dois ou três meses para manter o corte e também passar por tratamentos de hidratação mais potentes, como aqueles com nano colágeno, que hidratam e nutrem.

Gostou? No vídeo abaixo, trago dicas de como colorir os brancos em casa:

