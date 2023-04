A vida acontecendo tanto

Algumas pessoas se perguntam o que viria antes, o ovo ou a galinha? É o corpo que vai mal e compromete o nosso estado psíquico, ou vice-versa? Muitas vezes, acho que essa pergunta não tem resposta e o jeito é cuidar de ambas as facetas, tentando integrá-las.

Mas me pego pensando em outras questões que talvez sejam mais interessantes. Conforme a vida adulta avança, uma boa parte de nós, a que teve a sorte de ter uma infância relativamente saudável, que até então havia enfrentando adversidades administráveis ou que viveu grandes desafios protegida pela ingenuidade e a bravura própria das crianças, em sua sensível consciência, mas também incontornável desconhecimento do mundo por vir… Pois bem, eu dizia, antes de divagar, que conforme a vida adulta avança, ainda na adolescência, começamos a lidar com um corpo em constante “desmarginação”. Tomo a palavra emprestada da autora italiana Elena Ferrante, que a utiliza em sua tetralogia napolitana — “smarginatura”no original —, para pensar nesse estado de constante movimento e transformação de corpo e psique, embora nem sempre em bons termos.

Desde que nascemos, bebês mais ou menos frágeis e indefesos, vamos nos transformando mês a mês. Se observados de perto, poderíamos dizer que vamos nos transformando dia a dia. Mas é algo que, em geral, acontece como com as plantas: de repente, folhas pequeninas crescem frondosas, flores inexistentes apontam em botões, que se abrem escandalosamente. Em algum momento, elas deram um salto que escapou. E aí, de susto, nos damos conta, às vezes com alegria, às vezes com espanto, que a vida vai acontecendo no escuro. Quanta coisa invisível se passa até que se torne visível para nós. Quanta coisa invisível acontece ainda que a gente acredite que está observando com atenção, com diligência, e que assim não estejamos perdendo nada importante.

Na infância, a cada aniversário, nossos traços e características mudam: a altura, a textura dos cabelos e da pele que nos envolve, até mesmo a cor dos olhos. Quanto à adolescência, nem me atrevo a começar: são tantos hormônios e estímulos internos e externos, uma intensidade de transformação assombrosa, que merecia um texto à parte. Mas uma hora, se tudo correr bem, chegamos à vida adulta. Temos a impressão de que, enfim, estamos formados. De que, enfim, sabemos um pouco melhor quem somos nós.

As transformações ainda podem acontecer — e acontecem: de acordo com o momento, pode ser que o nosso peso mude, ou que mudamos o corte de cabelo, que façamos alguma intervenção que nos modifique, que seja no jeito de nos vestir, de nos apresentar ao mundo. Ainda assim, há uma ilusão de estabilidade, de que, se tudo seguir seu curso sem intercorrências, agora nós conhecemos o que nosso código genético estava predestinado a ser. A pessoa que estávamos predestinados a nos tornar.

Até que começa o processo de envelhecimento. Mesmo quem envelhece bem, e conheço tantas pessoas — gosto de tê-las no meu radar, sinto que tenho tanto a aprender ao observá-las —, está sofrendo transformações que muitas vezes são classificadas e sentidas como perdas. Mesmo quem envelhece bem, em todos os aspectos, precisa lidar com um corpo cada vez mais vulnerável, não importa o quão forte e sadio continue sendo.

Estou há poucas semanas do meu aniversário. Vou fazer quarenta e três anos. Não é da minha natureza, ao menos não ainda, sofrer por essa data. Gosto de celebrá-la e costumo preferir dias calmos e contentes, que reservo para fazer minhas coisas preferidas, na medida do que está disponível para mim. Já tive outras fases de comemorar cercada das minhas pessoas queridas, mas, há alguns anos, sinto vontade de estar mais recolhida. Sei que isso, como tudo mais, também pode voltar a ser como antes, ou ainda diferente de tudo que conheço. Mas, vivendo o que tenho vivido, e estando próxima dessa data, não consigo escapar dessa reflexão, que escolho, não sem algum constrangimento, compartilhar aqui.

Perdemos colágeno, perdemos massa magra, perdemos massa óssea, alguns exames precisam ser refeitos em intervalos cada vez menores. A ideia de que somos finitos deixa de ser uma abstração no horizonte, se tornando uma sombra que está sempre nos acompanhando. Que ferida narcísica.