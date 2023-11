Como atravessar a arrebentação

Em 2018, passei 30 dias em um retiro onde por 12 dias guiei a parte espiritual e ancorei os processos femininos de autoconhecimento, e depois passei mais 18 dias com um Xamã fazendo um processo de amadurecimento íntimo e pessoal.

Fiquei estes 30 dias em um lugar único, de frente para o mar, e já nos últimos dias me deparei com um incomodo profundo. Não conseguia acessar algo que desejava e resolvi naquela manhã ver o sol nascer em silêncio e observando o mar.

Ali sentada, vi pescadores saindo para o mar. Um a um, todos iam passando pela arrebentação, mas confesso que meu olhar não estava focado, o incomodo interno não me deixava em paz, até que observei um homem jovem, devia ter minha idade.

Ele estava tentando passar pela arrebentação com seu pequeno barco e falhava todas as vezes. Hora ele era arrastado para a praia, hora engolia água e perdia o barco.

Ele estava tentando com toda força fazer o barco passar por cima das ondas e não conseguia. Bem próximo a mim, estava um senhor, ele devia ter por volta dos 70 anos, que observava o jovem e ria, gargalhava dos erros e tentativas frustradas. Ali, sentado, ele estava realmente se divertindo.

Continua após a publicidade

Eu comecei a ficar inquieta, queria xingar aquele homem, pois eu sabia na pele o quanto tentar milhares de vezes e não conseguir era humilhante. Depois de muitas gargalhadas do senhor e milhares de tentativas do jovem, ele se levantou e ofereceu ajuda.

Entrou com leveza no mar, pegou a ponta do barco com a mão e ,assim que a onda veio na arrebentação, simplesmente mergulhou a ponta do barco no mar e ele saiu do outro lado. Assim, simples assim.

O jovem agradeceu, mergulhou e foi para o alto mar. Ele voltou, sentou ao meu lado e disse o seguinte: Na arrebentação da vida, no lugar de tentar passar por cima, é preciso mergulhar minha filha, mergulhar.

Se levantou e saiu. Eu ainda fiquei horas ali sentada, me dando a oportunidade de mergulhar sem reclamar, de mergulhar no desconhecido sem querer ter o controle.

Continua após a publicidade

Se você precisa passar e não está conseguindo, só por hoje MERGULHE.

Funciona, prometo.

Noéle Gomes