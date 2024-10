“Estamos saindo com o mesmo cara?”

Confesso que o maior medo que eu tenho é começar a sair com um cara monogâmico, estar super envolvida e receber prints dele com outra, no meio de um terça-feira chuvosa em São Paulo.

Meu medo é compartilhado por milhares de mulheres no Brasil e no mundo. Problemas da monogâmia ou os homens estão muito ruins mesmo? Afinal, existe traição até em relacionamentos modernos e poligâmicos, vide a histórias de muitos e muitos casais.

Um dia estava eu postando meus habituais memes na internet quando vi um interessante e engraçadinho com os dizeres: “Aqui nos EUA tem um grupo no Facebook chamado ‘Are we dating the same guy?’ [Nós namoramos o mesmo cara?]. E, tem milhares e milhares de mulheres que postam seus namorados/maridos para saberem se ele está se relacionando com outras mulheres… É incrível, não salva um!”.

Em menos de 24h recebi uma enxurrada de mais de 250 mensagens, 5 mil likes e visualizado por quase 100 mil mulheres. Claro, que no Brasil existe também – brasileiras jamais deixariam essa chance passar. Me mandaram links de grupos no Facebook.

Confesso que eu não vi nenhuma traição exposta, mas vi algo interessante, bonito e triste. As mulheres que participam desse grupo também o usam para segurança. Muitas mulheres compartilham fotos de caras que conheceram no internet e marcaram um date para saber se alguém conhece e se, de fato, aquele cara:

Existe? Não é golpista? Não praticou nenhuma violência contra mulheres

Achei bonito porque sim, mulheres cuidam umas das outras, e triste porque olha o nível de insegurança que nós vivemos! É estarrecedor saber que nem mesmo a justiça consegue, muitas vezes, dar conta de nos proteger adequadamente, então, apelamos a grupos de Facebook para checar a ficha do pretendente.

Entrei achando que descobriria fofocas estarrecedoras, mas o que vi foram muitas mulheres incríveis amedrontadas com um possível encontro casual. Até quando viveremos com medo?

Uma lição vem se reforçando na minha cabeça: nós, mulheres, vamos sempre nos proteger, nos salvar e nos curar. Apesar de um mundo onde a insegurança reina, vamos nos fortalecendo.

Que a gente sempre se una e que nossa palavra sempre prevaleça diante de terror.

