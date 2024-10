A potência em ser insignificante

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

Andei surda. Literalmente. Tive um diagnóstico recente de surdez súbita e juro, nunca tinha ouvido falar nisso. Parece que acomete pessoas do nada. As mais velhas, 60+, com maior frequência. Zanzei por médicos, fiz muitos exames, li tudo na web e fiz 3 consultas presenciais com minha nova otorrino.

Entrei pro mundo das pessoas acometidas com PCD (Pessoa com Deficiência). Ainda tenho 30 dias para saber se terei que usar aparelho auditivo e se entro com recursos para obter vantagens fiscais e cívicas. Levei um tombo espiritual. Como assim a pessoa acorda surda, sem nenhum episódio de trauma, medicamento ou vírus?

A ciência pouco sabe o que causa esse roubo da audição. Falam em Covid, Herpes, AVC. E eu só matutando. Que merda. Mas resolvi me tornar uma ameba. Já tinha sido demitida, já estava agonizando na planilha cotidiana, já vivo um ringue com namorido, fiz um investimento em uma Feira Literária e me esborrachei então fui para o lugar da insignificância. Sem drama.

Tô me achando um caco. Gorda, assustada, velha e pobre. Que dramalhão né! Mas eu acredito que ser inútil, tem suas vantagens. Para arrematar peguei uma gripe forte e estou na cama há 3 dias. Camisola e remédio. Termômetro e muita água. E estou adorando.

Esse bercinho forçado tem me levado a dormir, emburacar na depressão e a descobrir as minhas inutilidades cotidianas. Vou sair dessa. Mas por enquanto penteio a minha nulidade. Ao invés do blogueira ageless, Rapunzel grisalha. Me deixa!

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.