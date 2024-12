Horóscopo semanal: previsões de 09/12 a 15/12 para os signos

Para essa semana, os astros pedem equilíbrio, clareza e planejamento! Esse também é um bom período para ouvir a intuição e ressignificar os próximos passos. Confira as previsões completas para todos os signos de 09 a 15/12:

Horóscopo da semana (09/12 a 15/12)

Áries: A oposição de Vênus e Marte retrógrado desafia você a equilibrar sua independência com a necessidade de conexão. Podem surgir tensões nos relacionamentos se houver sentimento de limitação, indo contra sua liberdade. No final da semana, a energia oferece a oportunidade de diálogos sinceros, mas sem pressa – é um momento de paciência.

Touro: Este período pede equilíbrio entre praticidade e intuição. A Lua Crescente ativa sua capacidade de sonhar e visualizar o futuro, mas pode trazer um toque de nostalgia ou dúvidas emocionais. É um bom momento para avaliar o que realmente importa em sua vida. Marte retrógrado pode dificultar o progresso rápido nos seus planos profissionais. É um momento de revisar metas, analisar detalhes e evitar decisões impulsivas.

Gêmeos: A semana é de desafios com foco e clareza, mas também é uma oportunidade de se alinhar com seus objetivos maiores. A Lua Crescente ativa seu lado imaginativo, mas pode dificultar a tomada de algumas decisões objetivas. Vênus em Aquário pode criar um contraste entre suas necessidades emocionais e sua vontade de explorar conexões mais livres e inovadoras.

Câncer: Este é um período de profunda conexão com sua intuição e emoções. A Lua Crescente intensifica sua sensibilidade e traz oportunidades para alinhar seus sonhos à realidade. No entanto, Vênus pode trazer questionamentos sobre o equilíbrio entre o emocional e o racional, te oferecendo caminhos alternativos para decisões importantes.

Leão: Marte retrógrado em seu signo pode criar atrasos ou dificuldades na execução de projetos, especialmente aqueles que dependem da criatividade. Este é um bom momento para revisar seus objetivos, organizar tarefas e repensar estratégias. A intuição oferecida da Lua Crescente pode trazer insights valiosos, mas evite decisões precipitadas.

Continua após a publicidade

Virgem: Essa semana, a Lua Crescente ilumina áreas da sua vida que pedem mais sensibilidade e aceitação. Este é um período para equilibrar o rigor prático com a intuição. Os aspectos de Marte e Mercúrio retrógrados reforçam a importância de revisitar planos e redirecionar energias.

Libra: Essa semana, a tensão de Vênus e Marte sugere a necessidade de repensar suas conexões. Pode haver um desejo de maior independência ou mudanças na dinâmica das relações. O sextil entre Mercúrio retrógrado e Vênus favorece conversas honestas, mas é importante se expressar com cuidado para evitar mal-entendidos.

Escorpião: A semana pode trazer alguns atrasos em projetos profissionais ou dificuldades na execução de suas ideias. Em vez de forçar resultados, use esse período para revisar metas e ajustar detalhes. A influência da Lua Crescente pode trazer insights valiosos, mas é essencial equilibrar intuição com ação e concretização.

Sagitário: Essa semana, a energia da Lua Crescente traz um chamado para cuidar mais do seu lado emocional e ressignificar os próximos passos. Apesar de sua natureza expansiva, os retrógrados de Marte e Mercúrio pedem que você desacelere e reveja estratégias, especialmente em assuntos que envolvam planejamento a longo prazo e projetos futuros. Cuidado com os ímpetos e atitudes impulsivas.

Continua após a publicidade

Capricórnio: A Lua Crescente traz um tom mais emocional e introspectivo para sua rotina. Você pode se sentir desafiado a integrar intuição com planejamento. Marte e Mercúrio retrógrados pedem revisão e ajustes em áreas estratégicas da sua vida, especialmente em questões financeiras e emocionais.

Aquário: Essa semana, a Lua Crescente traz uma vibe mais intuitiva e sensível para você. É um momento ideal para se conectar com suas emoções e refletir sobre seus sonhos e aspirações. A oposição de Vênus em seu signo pode destacar uma tensão entre seu desejo por independência e a necessidade de estabelecer harmonia em seus relacionamentos pessoais e profissionais.

Peixes: Com a Lua Crescente, você se sentirá mais intuitiva, emocional e conectada ao seu mundo interno. Este é um momento poderoso para confiar em sua intuição e observar os sinais que o universo está enviando. O céu está pedindo que você use sua sensibilidade para alinhar suas emoções e objetivos com clareza.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Publicidade