Horóscopo semanal: as previsões de 18/7 a 24/7

Áries: A semana começa com a Lua em seu signo trazendo algumas energias oscilantes por aí. Muito cuidado com suas atitudes e seus pensamentos, pois a agitação pode colocar certas coisas em linhas de confrontos desnecessárias. Direcione essa vibração para realizar e demandar o que precisa em seus planos.

Touro: Um duelo de Mercúrio e Plutão pode trazer à tona algumas questões não tão resolvidas de passado para que resolva. Porém, a comunicação pode ficar exarcebada um pouco, pedindo mais paciência e um chega para lá na teimosia. Procure mais ouvir do que falar para tomar as decisões mais certeiras no que precisa.

Gêmeos: Mercúrio, seu planeta regente, começa a semana agitado, movimentando principalmente seu lado financeiro. Não se desespere com mudanças, pois as transformações estão chegando para melhorar ali na frente. Utilize bastante sua capacidade de comunicação para promover seus projetos, pois alguns bons frutos te aguardam.

Câncer: Mercúrio nos últimos dias em seu signo, juntamente com o Sol, trazem um confronto com Plutão colocando em pratos limpos todas as pendências, principalmente as emocionais. Essa semana é tudo ou nada para você passar adiante seus ressentimentos e tudo que te incomoda para que você consiga enxergar um cenário mais positivo para sua vida.

Leão: Semana de Sol no seu signo, leonina! Você recebe seu regente nos próximos dias e o momento pede maior proximidade com sua essência e tudo que importa pra você. Não tenha medo de fazer a limpa na vida neste momento: de objetos à pessoas – tire o que não agrega para receber esse brilho pessoal mais intensamente.

Virgem: Os próximos dias serão de um pouco mais de paciência no trabalho, virginiano. Controle um pouco essa vontade de mudar e de transformar, cuide apenas do que de fato está no seu controle. Semana pede organização e mais disciplina com seus projetos de vida.

Libra: No começo da semana, cuidado com exageros em formas de pensar e agir, sobretudo nos relacionamentos. Utilize toda sua diplomacia e discernimento para enxergar também outras verdades e ter empatia com sentimentos alheios. No trabalho, a semana é de correria e algumas mudanças. Fique atenta aos sinais.

Escorpião: Plutão, seu planeta regente, está eufórico essa semana e em batalha com Mercúrio no céu, promove alguns sentimentos meio a flor da pele. Não se distraia com seus propósitos por questões que não pode controlar e minimizar. Entenda que existem certas coisas que precisam acontecer para que outras possam chegar de forma melhor e mais elevada.

Sagitário: Lua e Júpiter, seu planeta regente, em movimento no seu paraíso astral promovem agitação e energia alta essa semana. Cuidado com excessos, procure descansar e manter seu equilíbrio também. O direcionamento destes dois podem te ajudar a ter mais foco no que precisa fazer essa semana – mas, tudo o que vier a mais pode ser descartado. Concentre-se apenas no que precisa fazer.

Capricórnio: Plutão, que está alocado em seu signo, promove alguns encontros um pouco mais agitados essa semana com Sol e Mercúrio. Muito cuidado com as palavras que podem estar um pouco descontroladas e você pode colocar tudo a perder por não pensar antes. Procure internalizar seus sentimentos e entender a melhor forma de resolve-los.

Aquário: Início da semana começa um pouco inquieto com seus sentimentos e seu lado inconsciente, mas tende a melhorar no decorrer dos dias, principalmente com a entrada de Mercúrio e do Sol em seu setor de relacionamentos e parcerias. Pode espera por uma melhora significativas nestes setores, com você aproveitando um pouco mais do seu lado social.

Peixes: Momento de agitação no céu pede maior discernimento e decisões a serem tomadas, não tanto baseadas em emoções. Os próximos dias trazem um pouco mais de reflexão de algumas questões de passado, mas que devem ser tratadas com mais responsabilidade. O que foi não volta, cabe a você agora a seguir sem olhar pra trás.

