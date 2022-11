Horóscopo semanal: as previsões de 14/11 a 20/11

Áries

Depois de uma energia intensa vinda de dois eclipses, você consegue manter sua cabeça e seu foco no que realmente precisa essa semana. Uma boa vibração de expansão e crescimento chega através de pessoas e oportunidades — não decline nenhuma possibilidade. Viagens à vista.

Touro

Quanto mais você firmar seus pensamentos em tudo que deseja construir, mais energia o universo direciona para isso acontecer. Esta semana, os astros pedem calma e paciência com aquilo que não pode controlar, mas toda fé e crença positiva em tudo que deseja aumentar e expandir. As mudanças mais bonitas acontecem quando você menos espera.

Gêmeos

Semana de Lua Minguante pede pé no freio na ansiedade e nas inúmeras tarefas que possui. Cuidado com os excessos para não prejudicar sua mente. Relacionamentos, amorosos e profissionais, passam por movimentos prósperos e importantes — esteja presente para aproveitar as boas surpresas do universo.

Câncer

Com a intensidade de Júpiter e Netuno esta semana, não tem como você não sentir os sinais e as intuições aguçadas te mostrando os melhores caminhos. Não tenha medo de escutar o que vem do fundo — é exatamente o que você precisa para seguir suas convicções. Com os astros agitando seu setor da rotina, espere por movimentos e tomadas de decisões importantes no trabalho.

Leão

Semana boa e criativa no ar! Prepare-se para colocar suas ideias em prática, já que os astros trazem boas condições de visibilidade e exposição. Contudo, mantenha a fé por perto sem desanimar quando as coisas não saem no tempo exato que deseja… Você estará mais determinada e otimista, não se perca em pensamentos negativos passageiros.

Virgem

Esta semana, com a Lua Minguando em seu signo, você pode até sentir uma perda da vitalidade, mas estes momentos são bons também para se reconectar. Não tenha medo de descansar, virginiana. Aproveite para retomar suas ideias, planos e os estudos — já que eles andam bastante favoráveis para que você dê passos prósperos em direção aos seus planos.

Libra

Mercúrio e Vênus entram em seu setor de comunicação e estudos, o que traz boas novas para seus projetos de trabalho. Não tenha medo de dar suas ideias e de trazer novos olhares. Uma sensação de otimismo, leveza e cumplicidade chega para suas relações, aproveite o momento presente.

Escorpião

O Sol na reta final do seu signo traz mais um pouco de energia para você essa semana, depois de muitas provações intensas com dois eclipses. Contudo, com ajuda do poderoso Plutão, você tem todas as condições necessárias para encerrar o que precisa e dar as boas-vindas a uma nova fase. Não tenha medo de ir ou de deixar ir.

Sagitário

Mercúrio e Vênus chegam em seu signo esta semana abrindo espaço para o sol que jaja chega também. É uma fase importante, já que você recebe boas influências para suas relações e comunicação. Um grande e próspero movimento se instala e você vai precisar manter a cabeça em equilíbrio para dar conta de tanta novidade. O céu está como você gosta!

Capricórnio

Com a chegada dos astros do Elemento Fogo em seu setor do inconsciente, você fica mais preparada para agir em prol dos seus sonhos e de tudo o que vem idealizando há tempos. Coloque essa energia para fora na tentativa de se colocar cada vez mais no mundo. Não abra espaço para deslizes e autossabotagem.

Aquário

Com Mercúrio e Vênus em seu setor de exposição e compartilhamento de ideias, prepare-se para boas novas que chegam de longe ou até mesmo, oportunidades de perto que fazem com que você expanda seus conhecimentos com o mundo. Não tenha receio de se comprometer consigo mesma na busca por ser cada vez maior.

Peixes

Seu setor de carreira e propósitos ganha uma boa dose de otimismo e energia esta semana, com o movimento necessário para crescer suas ideias e projetos. Pessoas, oportunidades e expansão marcam seu trabalho. Contudo, não esqueça de acreditar em você antes de colocar sua energia na fé nos outros.

Pílulas astrais

14/11: Uma grande mudança acontece quando manipulamos nosso pensamento para o bem

15/11: O movimento é contínuo e constante, não se perca na ansiedade

16/11: Vênus em Sagitário traz uma vibe de otimismo, alegria e aventura para os relacionamentos. Aproveite da sua melhor forma

17/11: Mercúrio em Sagitário te convida a chegar onde você não chegou antes. Expanda!

18/11: Quanto mais você se desafia, mais você sente que está viva. Abrace a mudança

19/11: Seja para você o que é para o outro

20/11: Permita-se escolher o que precisa para ser feliz