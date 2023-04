Horóscopo semanal: as previsões entre 24/04 e 30/04

Já no início da semana, a Lua em Câncer faz à tona os sentimentos, que devemos receber sem medo. O período, aliás, pede para sejamos nós mesmas, sem mentiras e com muita alegria de viver. Abaixo, você confere as previsões do Horóscopo para o período entre 24/04 e 30/04.

Horóscopo semanal

Áries: Com o astro-rei brilhando em seu setor financeiro, projetos e novos trabalhos ganham diretrizes mais profundas essa semana. Não tenha medo de arriscar, se for necessário, mas certifique-se também de não agir por impulso. Relacionamentos precisam de mais atenção e comunicação.

Touro: Muitas energias pairam por aí nos últimos dias, mas que te ajudam a ter mais foco e direcionamento no que deseja. Algumas respostas e resultados tendem a ganhar uma certa demora essa semana, mas nada é por acaso, essa espera trará oportunidades muito melhores depois. Concentre-se nas suas prioridades para os próximos dias.

Gêmeos: Movimentação em seu setor do inconsciente faz com que seus sonhos e desejos ganhem forma. Não tenha medo de acessar o que está dentro de você – tudo isso é seu e merece ser vivenciado. A Lua em fase Crescente em seu setor de comunicação e exposição traz oportunidades para expandir o que vem trabalhando. Mantenha seu foco.

Câncer: A semana começa com a Lua em seu signo, reverberando seus sentimentos profundos e sua intuição. Não deixe passar nenhuma sensação, tudo isso é combustível para te guiar nos próximos dias. Há sinais de movimentação importante em planos e projetos que vem trabalhando, esteja preparada.

Leão: Nesta semana, a lua se muda para o seu signo e, junto com a fase Crescente, te faz expandir tudo que vem sentindo nos últimos dias. Sinta a coragem das suas decisões em suas mãos – o momento de fazer e acontecer é agora. Saturno em seu setor de relacionamentos proporciona novos e seguros direcionamentos.

Virgem: Para essa semana, foco e determinação não vão faltar. Convites ou até mesmo uma viagem não estão descartados, se certifique de que tudo esteja coerente com o que você busca e quer. Cuidado, apenas, com a comunicação, que pode estar um pouco mais desafiadora – mas nada que uma boa meditação ou uma calma na alma não resolva.

Libra: Para os próximos dias, alguns insights poderosos acontecem de forma plena e você saberá exatamente como conduzir a jornada que se abre essa semana. Há algumas portas que você insiste em manter abertas, mas que já merecem um ponto final. Não tenha medo de realizar o que é importante pra você agora.

Escorpião: Sol e Mercúrio retrógrado juntos em sua área de relacionamentos te conduzem a enxergar melhor o que de fato quer em sua vida. Se deseja passos mais seguros e estáveis no campo amoroso, tenha isso em primeiro lugar. Esta união de planetas te convida a refletir o que deseja e, assim, deixar o Universo te guiar para as melhores coisas acontecerem.

Sagitário: Sua rotina ganha movimento, mas não espere por grandes resultados por enquanto. Os próximos dias trazem oportunidades de análise e planejamento, mas deixe-se guiar também por alguns acaso – nem sempre tudo precisa ser moldado como pensamos. Setor financeiro traz novidades.

Capricórnio: Com Mercúrio Retrógrado e Sol unidos no setor mais positivo do seu Mapa, você tende a ficar mais recluso por enquanto, mas tudo para ganhar equilíbrio e mais estabilidade em seus planos. Não deixe de focar no que tem valor pra você – só assim você sente a energia que precisa para seguir em frente.

Aquário: Com a vida em profundo movimento, seu setor de passado tem certa luz e você entende hoje tudo que foi construído em sua jornada. A Lua Crescente em Leão no dia 27 traz respostas e oportunidades alegres para você se descobrir ainda mais um pouco. Relacionamentos ganham luz e você tem tudo para deixar as coisas ainda mais ao seu favor.

Peixes: Com a Lua Crescente desta semana, seus planos e projetos que envolvam trabalho ganham mais movimento e até certa movimentação. Aproveite a energia para focar no que precisa, com determinação. Cuidado, apenas, com certo desequilíbrio entre razão e emoção, sentimentos confusos podem te ver coisas onde não existem.