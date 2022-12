Horóscopo semanal: as previsões de 5/12 a 11/12

Áries: Mercúrio entra essa semana em seu setor de Propósitos e Carreira e traz oportunidades realmente importantes nesta reta final do ano. Porém, só não vai extravasar demais essa energia: cuidado com ímpetos e com falta de autocontrole para não acabar se arrependendo depois. Lembre-se de colocar o valor de tudo que faz em prioridade.

Touro: Vênus, seu regente, entra esta semana em sua Casa de Crescimento e traz possibilidades incríveis para você aumentar suas oportunidades no trabalho e em questões de conhecimento também. Use e abuse do que o Universo tem te colocado no caminho: tudo que chega é para agregar. Não questione muito, apenas se entregue um pouco mais.

Gêmeos: Para esta semana, resiliência é a palavra-chave, já que você vem, cada vez mais, galgando novos horizontes para seu futuro. Cuidado, apenas, com certos achismos: lembre-se de colocar sua intuição e seu coração em tudo que fizer. Mercúrio e Vênus abrem espaço para as transformações recheadas de oportunidades. Aproveite!

Câncer: Semana importante para os assuntos de relacionamentos e parcerias. Vênus e Mercúrio abençoam este setor com pessoas novas e possibilidades de crescimento com contatos de trabalho. Você estará mais focada em querer vivenciar tudo que este setor tem para te oferecer, a começar pelas relações, que passam por boas energias. As chances do Universo trazer alguém especial é alta, fique atenta.

Leão: Para os próximos dias, cuidado com os exageros na vida cotidiana – não adianta querer resolver tudo em poucos dias ou horas. A chance de stress é enorme, sem falar na falta de paciência, o que pode gerar algumas consequências. Coloque a cabeça no lugar para lidar com o que não está no seu controle. Seus planos e projetos ganham força no meio da semana, concentre-se neles para não se perder.

Virgem: Esta semana, Vênus e Mercúrio embarcam no setor mais positivo do seu Mapa Astral e promovem algumas boas energias de resoluções e de coisas entrando no eixo. Não tenha medo de fazer pequenas mudanças – tudo indica que elas darão gás para as coisas boas que estão para chegar, Romance inesperado pode surgir, mantenha-se atenta.

Libra: Semana focada em resolver questões do passado, libriana. Sim, as pendências, mesmo que pequenas, ganham novos capítulos e, mesmo que você não queira, será colocada na linha de frente para que você pegue o rumo de vez em direção ao futuro. Relacionamentos e parcerias comerciais entram em alerta – cuidado para não cometer exageros. Cuide bastante do seu mental.

Escorpião: Para esta semana, muito cuidado com as palavras – as energias estarão em cima do que você tem a dizer, escorpiana. Por outro lado, a rotina de trabalho, bem como seus afazeres diários ganham novas vibrações, só cuidado para não ceder demais e acaba se sobrecarregando. Suas metas e objetivos podem ser mais claros se você souber para onde deseja ir – e trilhar bons caminhos para isso.

Sagitário: O universo vem contribuindo ainda mais com seu crescimento e expansão essa semana, Sagita. Não tenha medo de se jogar e nem de ver todas as possibilidades que se desenham. Vênus e Mercúrio promovem boas energias em sua Casa de Valores e Dinheiro e trazem excelentes oportunidades de novos ganhos, além de projetos e trabalhos que realmente façam sentido para você.

Capricórnio: Semaninha movimentada por aí! Vênus e Mercúrio dão as caras e trazem movimento, transformação e novos olhares. Você estará mais focada em mudar o que precisa para alcançar seus objetivos ainda este ano – só cuidado com exageros para que não perca a mão na hora de executar o que precisa. Vênus dá um toque especial em sua energia, promovendo mais autocuidado e bem-estar.

Aquário: A semana traz agitação e promovem boas doses de energia alta em tudo que fizer. Cuidado para não se sobrecarregar e querer aguentar mais do que pode carregar – dizer não também é autocuidado. No trabalho, movimentos estáveis e seguros te encontram e você pode pensar no futuro como algo bem próximo de realizar. Só não se esqueça de tirar da frente esse olhar um pouco pessimista de certas coisas que acontecem. Confie mais!

Peixes: Os próximos dias movimentados te obrigam a ser mais flexível e mente aberta – não confunda essa energia com o oposto disso. Esteja preparada para algumas boas surpresas – se usar bem sua comunicação e seu jeito maleável de ser, tem tudo para fechar a semana com boas perspectivas no trabalho, principalmente. Use sua intuição para fazer escolhas mais certeiras.