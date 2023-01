Horóscopo semanal: é tempo de transformações e expansão

O que os astros reservam para o período de 30/01 a 05/02? Descubra abaixo, nas previsões do Horóscopo.

Áries: A semana começa com a Lua Crescente em seu setor de comunicação e tudo indica que projetos e até chances de viagens curtas podem acontecer nos próximos dias. No final da semana, cuide melhor das finanças e fique preparada para alguns imprevistos – nada grave, mas se puder agir com racionalidade será melhor.

Touro: Com os movimentos dos últimos dias, tudo indica que as coisas podem sair como o esperado e planejado – até o final da semana, onde o Sol aquariano desafia seu lado pragmático, teimoso e conservador. Não tente impedir o fluxo das coisas acontecerem, tudo se encaixa como precisa – mesmo você não entendendo agora.

Gêmeos: A semana começa com a lua em seu signo trazendo certos insights e novidades para a sua semana. Aproveite ao máximo as boas energias que o universo vem te oferecendo. No final da semana, o sol aquariano joga luz em certos medos e anseios e algumas questões profundas voltam à tona pedindo novos olhares e sentimentos. Porém, tudo conspira para o bem, se entregue a essa jornada.

Câncer: Com uma energia e vibe mais ligada ao Elemento Ar, você pode estar se sentindo confusa – mas, essa impressão tende a passar nos próximos dias. Você está sendo convidada a exercer uma mentalidade mais racional agora e o equilíbrio com suas emoções te deixa mais alinhada com o que deseja construir. O momento pede atenção com o seu lado bom da vida, aceite!

Leão: A semana pede mais atenção e foco em suas prioridades – não tenha medo de mudar o que for necessário para atingir os resultados que deseja. Relacionamentos estão na linha de frente e o universo continua te dando sinal verde para os novos encontros da vida. No final da semana, cuidado com as relações profissionais – diferença de opinião pode exceder uma vibe mais teimosa no trabalho.

Virgem: Vênus, o planeta do amor e da beleza, continua reinando em seu campo de relacionamentos e deixa você mais inclinada a pensar melhor nos assuntos do coração. Não tenha medo de viver o que precisa viver, tendo em mente que sua essência continua intacta. Semana boa para novidades no trabalho e início de projetos.

Continua após a publicidade

Libra: No que depender dos astros essa semana, tudo anda alinhado com o que você precisa vivenciar. A lua inicia a semana em seu setor de expansão e novidades estão a caminho para que você evolua um pouco mais. Sol e Urano no final da semana pedem cautela com as mudanças repentinas – não impede as transformações que a vida te oferece.

Escorpião: Semana boa para pensar um pouco mais no que deseja a médio prazo – situações de passado mal resolvidas possuem a chave para abrir a porta das suas dúvidas, pense bem a respeito sobre suas últimas escolhas. No final da semana, um pequeno conflito envolvendo a comunicação e entendimento deixam os relacionamentos em alerta. Cuidado para não se impor demais em situações que precisem de equilíbrio.

Sagitário: A semana começa com a lua em seu campo de relacionamentos trazendo luz para que você aproveite as boas energias ao lado de quem deseja. No trabalho, comunicação, ideias e movimento fazem parte da sua rotina o que traz excelentes oportunidades de crescimento e expansão. No final da semana, cuidado apenas com alguns imprevistos e mudanças repentinas dentro da sua rotina

Capricórnio: Seu setor de finanças está na linha da energia esta semana e traz ótimas oportunidades de ganhos e crescimento nesta área. Contudo, no final da semana, imprevistos chegam para que você lide de uma forma mais consciente, jogando luz na solução imediata. Um romance ou paquera pode não ir para frente, mas não desanime – cortes são necessários para plantios melhores acontecerem.

Aquário: Os astros trazem excelentes oportunidades para seu crescimento neste início de Fevereiro e você tende a aproveitar tudo que estiver disponível. Contudo, cuidado com o excesso de mente barulhenta – silencie para poder ouvir com calma o que o universo tem a te dizer. Não prenda o curso natural do destino, aquariana.

Peixes: Apesar de uma semana intensa e com altos e baixos energéticos, você pode aproveitar as boas energias, sobretudo de Vênus, que abençoa seu poder pessoal e joga luz em tudo que você já é. Não tenha receio de vivenciar o que for necessário. Financeiro e trabalho pedem atenção, mas lembre-se que este é um momento de olhar com valor para tudo que fizer – só assim para obter o que é seu de direito.