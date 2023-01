Horóscopo semanal: previsões para os signos entre 23/01 e 29/01

Nesta semana, Vênus chega em Peixes e traz a energia dos amores. O período é de cura, novos caminhos e necessidade de escolhas – e depende de você abrir-se para viver uma linda história! Abaixo, você descobre as previsões para o seu signo no Horóscopo semanal.

Aries: Para essa semana, os bons ventos estão na sua casa Financeira, que abre espaço para investimentos, novos ganhos e projetos que finalmente começam a andar de forma positiva. No meio da semana, Sol e Júpiter se encontram no céu e trazem vibes positivas para você expandir tudo que mais deseja. Confie na sorte, ela te encontra caminhando.

Touro: Após um período de imprevistos e quebras de caminhos, Urano finalmente te dá uma trégua e deixa as coisas um pouco mais claras para você. Terá a sensibilidade de reconhecer o que aconteceu e deixar certos paradigmas para trás. Vênus faz um movimento esta semana que pode trazer de volta sentimentos e soluções para o amor.

Gêmeos: Sol e Júpiter fazem um bom aspecto esta semana e trazem chances e oportunidades de crescimento, sobretudo no que diz a consciência e que resulta em grandes feitos para sua vida material e em relacionamentos. Você está mais focada em resolver pendências e o Universo vem te ouvindo. Vênus chega no ponto mais alto do seu Mapa e traz novidades boas para seu propósito de vida.

Câncer: Depois de um período intenso, você finalmente pode ficar mais aliviada com seu trabalho e com as relações que estiveram presentes em sua vida. Seu medo de agir e de se posicionar chega ao fim e agora você abre os braços para novas perspectivas. Não tenha medo de se jogar no que você considera correto para você.

Leão: Sol e Júpiter fazem um movimento bonito no céu essa semana e te pedem um pouco mais de fé em tudo que vem fazendo e construindo. Você pode se deparar com algumas facilidades e pode até chamar isso de sorte – mas nada mais é do que a resposta para o que tanto você pede. Sua semana pode trazer alguém muito especial, se estiver em busca.

Virgem: No final da semana, Vênus entra em seu setor de relacionamentos e parcerias e o momento pede abertura de novidades. Para quem estiver em busca de um amor, as chances aumentam consideravelmente – muitas questões chegam para que você mergulhe neste assunto de cabeça. Para quem já está em um relacionamento, o clima de paz e harmonia marca a semana.

Libra: Com o sol em seu paraíso astral, não tem como estar ruim, né? Os astros pedem cautela com exageros e ímpetos, apenas – nem tudo precisa de uma dose de reação neste momento. Aproveite as boas energias para reforçar seu autocuidado e sua energia para que você atraia essa semana somente o que você vem pedindo de coração.

Escorpião: Após uma intensa temporada de imprevistos e confusões, você finalmente destrava o poder de resolução na sua vida e tudo que você determinou nos últimos tempos pode não ser bem assim como planejou. Algumas situações chegam para você novamente para que repense se é isso mesmo que você deseja. Caso não, você tem o poder de mudar para melhor qualquer situação.

Sagitário: Comunicação em alta essa semana, tendo a liberdade de criar e de resolver o que for necessário para seu crescimento. Cuidado apenas com o excesso de energia e com as coisas que não pode controlar – nem tudo é sobre você e o que você pensa. Aproveite a vibe leve para conhecer novas pessoas.

Capricórnio: Oportunidades ótimas de novos ganhos tomam seu lugar esta semana, fazendo com que você volte a acreditar que as coisas finalmente estão acontecendo. O período de pessimismo está ficando para trás e te convida a enxergar melhor os pequenos sinais que a vida vem te mostrando. Pessoas especiais estão ao seu redor, não deixe de ver.

Aquário: Com o sol tomando forma em seu signo, é momento de aproveitar as boas energias e se preparar para o novo que chega, quer você queira, ou não. Aliado com Júpiter, este sol promove uma intensa energia de exposição e oportunidades – não jogue fora a chance de mostrar a que veio. Para quem está em busca, Vênus dá uma ajudinha para o seu coração..

Peixes: Apesar de esta época ser um pouco mais desafiadora, a semana traz leveza com Vênus, que chega por ai trazendo reconexão com seu interior, autocuidado e autoestima. O momento pede um melhor olhar sobre o que vem fazendo e vibrando. Oportunidades boas de crescimento profissional e nos relacionamentos marcam esta semana.