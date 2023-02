Horóscopo semanal: as previsões de 13 a 19/02

Já na segunda-feira, a Lua Minguante traz interiorização, nos levando de encontro com as nossas emoções. A semana, aliás, é mesmo de olhar para os sentimentos, mas com otimismo: há chances de celebrar o amor, apaixonar-se mais pela vida e expandir aquilo que se deseja atrair. Abaixo, descubra a previsão completa do Horóscopo para a semana entre 13 e 19/02.

Áries: Com a lua minguando em seu setor de transformações e recomeços, você pode sentir uma certa lentidão em algumas questões, mas aproveite estes momentos para colocar na balança suas emoções e tudo que você tem construído. O final da semana traz novas energias, incluindo novas perspectivas de ganhos.

Touro: A Lua Minguante em seu setor de relacionamentos traz uma clareza de todas as suas decisões tomadas no último mês e vem a tona certa melancolia. Mas suas escolhas fazem seu caminho, não tenha receio de percorrer o que for necessário para aprender com tudo isso. O trabalho pede um pouco mais de foco e determinação para o futuro.

Gêmeos: Com o Sol chegando em seu setor de Propósito e Carreira, você estará mais focado em alcançar seus objetivos e tomar posse do que você vem construindo. A união com Vênus te deixa com boa sorte a seu favor. Bom momento para tratar do seu futuro como deve ser tratado.

Câncer: A semana começa um tanto mais emocional, com alguns pesos e sensações mais desafiadoras nos sentimentos – mas, é uma energia passageira se souber lidar com os aprendizados que vem tendo nos últimos tempos. Com o Sol se mudando para sua área de Expansão e Espiritualidade, você estará mais conectado em ouvir seu coração e seguir o que precisa ser feito.

Leão: Não tenha medo de vivenciar o que for necessário para seu bem maior. Suas conquistas estão do outro lado de certo pragmatismo – escolha ser surpreendida pelo Universo também, sem querer controlar tudo e todos ao seu redor.

Virgem: Com o Sol se unindo a Vênus em seu setor de relacionamentos, esse assunto ficará mais em evidência, trazendo oportunidade de sobra para entender os processos e se colocar a vivenciar o que vem acontecendo. Não fuja de nada, entenda o que precisa e siga firme dentro do seu merecimento. Para quem estiver em busca e para as pessoas comprometidas, é um ótimo momento para viver o melhor do amor.

Libra: Com a Lua minguando esta semana, deixe para depois o que você pode deixar – tire os próximos dias para cuidar de você e das suas emoções. Oportunidades de ganhos e novos trabalhos te rondam, o que pode ser favorável para dar aquele up na vida financeira também. Rotina agitada pede mente sã.

Escorpião: A semana começa com a lua minguando em seu signo, trazendo pé no freio e certa melancolia de alguns processos seus. Não tenha medo de revisitar o que te incomoda para que você consiga vivenciar com clareza o que estiver sentindo. Não é momento para grandes decisões, espere mais um pouco para agir.

Sagitário: Para os próximos dias, equilíbrio entre razão e emoção devem ser a base de tudo, já que, com a Lua Minguante chegando por aí, certas questões podem te parecer pesadas demais. O melhor a se fazer é recalcular a rota e não agir por impulso. O setor familiar fica em evidência essa semana.

Capricórnio: A semana pede calma nas questões mais urgentes, já que você não deve controlar tudo. Vênus e Plutão trazem uma sintonia boa e os relacionamentos ganham novos ares. A comunicação e o bom senso devem reinar na hora de vivenciar este setor na sua vida – leve com leveza!

Aquário: Última semana de Sol por aqui, aquariana, e o momento é de balanço total do que foi essa renovação completa. Com isso, mudanças estão a caminho, como novas oportunidades de ganhos, trabalhos e até uma ajudinha do Universo com seu setor de amor não está descartada. Aproveite o bom momento daqui em diante!

Peixes: O final da semana traz a chegada do Sol por aí e novas perspectivas se desenham sobre sua jornada. Com a aproximação de Sol e Vênus, muitas questões emocionais e sentimentais chegam trazendo novos caminhos e direcionamentos. Aproveite o processo e se permita renovar.