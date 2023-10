Horóscopo da semana: previsões de 2 a 8 de outubro

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

O início do mês de Outubro traz previsões de energias de renovação, com muita magia para acontecer. Nesta semana, a Lua Cheia movimenta o setor de conquistas e expansões, mas Mercúrio e Vênus também trazem mensagens poderosas. No nosso aguardado horóscopo da semana, vamos descobrir como os astros afetam cada um dos signos:

Áries: A primeira semana de Outubro começa com as energias voltadas para sua realização. Com as vibes da Lua Cheia que passou em seu signo, você se vê mais motivada em conquistar o que vem plantando. Mercúrio chega em seu setor de parcerias e relacionamentos o que melhora bastante sua sociabilidade – atente-se para oportunidades boas na vida pessoal e profissional.

Touro: A semana começa com a Lua Cheia em seu signo, te oferecendo boas oportunidades de expandir seus planos e metas. O meio da semana traz uma energia extra para sua vida cotidiana e trabalho diário – é momento de mudanças positivas, dinamismo e movimento. Abra-se para tudo que seu conhecimento pode alcançar.

Gêmeos: Este começo de Outubro traz a força de Mercúrio, seu regente, que chega em seu paraíso astral e traz oportunidades de se expandir mais em seu trabalho, com boas ideias e a criatividade te acompanhando de perto. Explore mais sua comunicação, pois há grandes chances de reconhecimentos. Romances à vista.

Câncer: Com o movimento dos astros passando por seu setor familiar, você tende a olhar mais para situações que precisam de resolução – esta é uma época do ano em que sua família precisa ainda mais de você. Contudo, saiba equilibrar suas prioridades e não deixar sua vida de lado. Esta semana, há boas energias para realização de sonhos.

Leão: A semana começa com a Lua Cheia em seu setor de carreira e propósito, o que traz boas novas sobre projetos ou resoluções. Até quarta-feira, a vibe está excelente para colher o que você vem semeando – não deixe de acreditar em seu potencial. Mercúrio em Libra promove oportunidades bacanas de estudos e pequenas viagens.

Virgem: O final da semana traz ótimas vibes, pois Vênus entra em seu signo e promove uma renovação de energias por aí, principalmente consigo mesma e seus relacionamentos. É hora de ressignificar este setor em sua vida. Bom momento para cuidar melhor da sua autoestima e fazer o que te deixa feliz.

Libra: O sol está raiando por aí e, esta semana, Mercúrio faz companhia para ele em seu signo – pode esperar muito movimento, sociabilidade altíssima e chances bacanas de ascensão e reconhecimento. Se puder, amplie seus conhecimentos com algum curso ou especialização, pois os ventos estão favoráveis. Comunicação está tinindo, aproveite!

Escorpião: Apesar de ser uma época que sua energia fica um pouco mais baixa, Mercúrio em seu setor dos segredos e inconsciente, traz oportunidades para você resolver o que vem te incomodando em prol de novas e boas energias. Chegou a hora de se renovar, escorpiana! Vênus em Virgem promove também boas oportunidades de estabilizar suas relações, pensando no futuro.

Sagitário: A semana tem energia da Lua Cheia, promovendo uma expansão em tudo que você vem focando. Cuidado, apenas com o excesso de energia – a saúde pede atenção. No meio da semana, Mercúrio entra em seu setor de futuro e tra boas novas de algo que você vem esperando. Além disso, novos contatos e pessoas importantes podem trazer boas oportunidades de crescimento.

Capricórnio: Com Sol e Mercúrio iluminando seu setor de carreira, você está brilhando! Reconhecimento, expansão… tudo chega com mais facilidade, além de chances de ganhos extras também. Atenção redobrada com sua comunicação e a maneira que você se expressa, pois os holofotes estão por aí. Porém, equilíbrio também se faz presente em não exigir demais de você mesma e dos outros.

Aquário: Com Mercúrio chegando em seu setor de crescimento, expansão e espiritualidade, o período pede equilíbrio – não perca sua fé e tampouco deixe de acreditar no que vem fazendo. Algumas chances de reconhecimento batem na porta e vai pedir de você determinação para dar conta de tudo. Foque no que realmente você acredita.

Peixes: A semana traz um pouco mais de introspecção, mas que é necessário para dar passos mais certeiros na caminhada da vida. Contudo, no fim da semana, Vênus muda para seu setor de relacionamentos e traz mais determinação e foco no que você deseja. Passos mais seguros e estáveis chegam para seu relacionamento. Se estiver em busca, ótimas vibes te encontram neste momento para você mudar este cenário.

