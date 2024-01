Horóscopo da semana: previsões entre 15 e 21/01

Nesta semana, com a energia de Lua Nova promovendo abertura de caminhos e novidades, será bastante possível realizar aqueles sonhos que tanto almejávamos. Agora, um aviso: para conseguir concretizar os seus objetivos, será necessário abandonar os velhos hábitos e apostar em novas estratégias. Os astros estão ao seu favor; aproveite essa vibração! A seguir, você confere as previsões para cada signo nesta semana:

Horóscopo: previsões semanais de cada signo

Áries: Os próximos dias trazem mais direcionamento para seus sonhos e metas. Sol e Netuno se encontram no céu e promovem energias de concretização para as questões de trabalho e projeção na carreira. A Lua em seu signo essa semana alerta para atitudes mais impetuosas, cuidado com explosões emocionais.

Touro: A semana traz aspectos importantes, principalmente ligados a sua expansão. Uma viagem pode fazer parte dos seus planos, principalmente se estiver ligada ao seu crescimento. No final da semana, com a entrada do Sol em seu setor de propósito de vida, mudanças positivas estão a caminho.

Câncer: Sol e Netuno se unem no céu e promovem dias de mais calma e acalento para as emoções. Você tem a oportunidade de estreitar melhor seus desejos – e até compartilhar mais sobre isso com a pessoa amada. Para quem estiver em busca de uma mudança nesse setor, há novidades interessantes através de amigos e conhecidos.

Leão: Assuntos ligados à burocracia, processos e questões familiares possuem resultados satisfatórios essa semana – é possível que você consiga resolver pendências com mais facilidade nos próximos dias. Já o final de semana traz novidades e surpresas ligadas a renovação e novos ares para o amor.

Virgem: A semana traz soluções e desafios sendo superados. Não se demore diante de problemas, foque no resultado e na finalização. Questões ligadas à família e pendências com o amor são solucionados de forma positiva e madura. Conversas sobre futuro podem deixar a relação e a pessoa amada mais segura.

Libra: Os próximos dias trazem uma tensão entre Vênus e Netuno, que deixam as coisas no amor um pouco mais tensas quando o assunto é expectativas. Cuidado com as projeções, tenha em mente que os dois estejam olhando para o mesmo horizonte. A boa notícia é que o astral melhora no final da semana – para quem estiver em busca, inclusive, as redes sociais podem ser ótimas aliadas.

Escorpião: A semana traz boas oportunidades de aumentos de ganhos e de renda extra. Um trabalho, projeto ou ideia pode vingar e você conseguir destaque e reconhecimento. Porém, cuidado com gastos excessivos e com ilusões em usar seu dinheiro de forma imprópria.

Sagitário: Vênus, que está em seu signo, traça um desequilíbrio com Netuno e causa um estranhamento nas emoções. Você pode querer dar passos maiores no amor, mas as projeções e ilusões podem atrapalhar um pouco. Cuidado com as fantasias emocionais. Por outro lado, Sol ainda brilhando em seu setor financeiro traz crescimento e chances de expansão.

Capricórnio: Sol e Netuno fazem um ótimo aspecto e te oferecem boas vibes com projetos e trabalhos que você estava há tempos buscando reconhecimento e crescimento. A criatividade se faz presente e traz possibilidades também de mais surpresas, novidades e convites. No final da semana, com o Sol em seu lado financeiro, você tem as respostas que precisa.

Aquário: Semana importante para os aquarianos. Plutão chega em seu signo e traz uma energia desafiadora, mas transformadora – pelos próximos 20 anos, o planeta da regeneração se faz presente modificando tudo. O Sol também aponta por aí e renova seu poder pessoal, autoestima e auto segurança.

Peixes: Essa semana, você tem a chance de estruturar melhor seus planos, sonhos e desejos. Os astros alertam, apenas, para que você não se perca diante das coisas – procrastinar significa não assumir seus compromissos, cuidado com isso. O Sol chega em seu lado emocional e muita coisa vem à tona nos próximos dias.

Pilulas

15/01 : Sol e Netuno te convidam a concretizar seus sonhos da melhor forma que conseguir;

: Sol e Netuno te convidam a concretizar seus sonhos da melhor forma que conseguir; 16/01 : Lua Nova promove uma energia de novidade e de abertura de caminhos;

: Lua Nova promove uma energia de novidade e de abertura de caminhos; 17/01 : Se quiser que as coisas mudem, faça diferente;

: Se quiser que as coisas mudem, faça diferente; 18/01 : Mercúrio e Saturno dançam no céu e promovem movimentos importantes, aja com responsabilidade;

: Mercúrio e Saturno dançam no céu e promovem movimentos importantes, aja com responsabilidade; 19/01 : Júpiter e Mercúrio dão o crescimento necessário para as metas que você tanto deseja alcançar. As coisas podem ser melhores do que realmente são;

: Júpiter e Mercúrio dão o crescimento necessário para as metas que você tanto deseja alcançar. As coisas podem ser melhores do que realmente são; 20/01 : Plutão chega em Aquário e promove uma era de mudanças e regenerações;

: Plutão chega em Aquário e promove uma era de mudanças e regenerações; 21/01: Sol em Aquário abre a temporada da sociabilidade e das ideias originais. Ouse ser quem é

