Horóscopo da semana: previsões de 27 de novembro a 03 de dezembro

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

No horóscopo desta semana, a Lua Cheia traz oportunidades e desafios distintos para cada signo. Áries pode ver a concretização de projetos profissionais, enquanto Touro tem chances de aumentar seus ganhos. Gêmeos enfrenta escolhas importantes, e Câncer lida com crescimento emocional.

Enquanto isso, Leão destaca-se em projetos criativos, Virgem vislumbra novidades profissionais, e Libra prospera em contatos externos. Escorpião reflete sobre finanças, Sagitário enfrenta desafios familiares e Capricórnio recebe oportunidades no trabalho.

Já Aquário equilibra escolhas sociais e autoestima, enquanto Peixes destaca-se profissionalmente, sendo alertado contra ilusões. Cada signo enfrenta uma semana única de confronto e conquistas.

Confira a previsão da semana para cada signo do zodíaco:

Áries: A semana começa com a Lua Cheia em seu setor de conhecimentos e comunicação, o que traz bons aspectos na sua vida profissional. Um projeto ou algo que vem esperando há muito tempo pode finalmente acontecer. Por outro lado, o alerta fica por conta do seu setor emocional – cuidado com interpretações erradas e atitudes precipitadas.

Touro: A Lua Cheia em seu setor financeiro traz a você grandes chances de aumentar seu dinheiro, principalmente usando a comunicação como aliada. Não tenha receio de se mostrar ao mundo, pois contatos e pessoas de fora podem trazer novos sentidos para seu trabalho. Semana de boas chances de expansão e crescimento.

Gêmeos: A Lua Cheia começa a semana em seu signo, trazendo novos caminhos e oportunidades de colheitas do que vem semeando, em todos os aspectos da sua vida. É momento de escolher com calma as estradas que vem a seguir. Uma tensão entre Mercúrio e Netuno podem trazer pesos muito maiores do que realmente são em suas relações. Releve.

Câncer: A semana começa com a influência da Lua, seu regente, em sua fase Cheia, promovendo crescimento e aumento da sua intensidade emocional. É um momento para lidar com suas emoções de frente, além de resolver questões que estão te impedindo de seguir. No final da semana, Mercúrio entra em seu setor de relacionamento e movimenta positivamente este setor.

Leão: O Sol continua brilhando firme e forte em seu paraíso astral, o que traz, nos próximos dias, movimentos interessantes referentes a projetos e trabalhos que precisam da sua criatividade. Manda ver em decisões e temas importantes que precisam de movimento. Romances em dias de renovação e novos movimentos.

Virgem: A Lua Cheia comanda a energia da semana em seu setor profissional, trazendo novidades e algumas boas energias – um projeto ou mudança satisfatória pode acontecer e te colocar em uma nova trajetória. No final da semana, Mercúrio em seu paraíso astral traz dinamismo e novas vibrações para sua vida.

Libra: A semana oferece bons caminhos para alguns projetos e trabalhos que envolvam pessoas de fora e novos contatos. Esteja preparada para movimentos importantes e que te coloque em evidência. O final de semana traz energias de resolução para situações familiares ou de compra, venda e assuntos burocráticos envolvendo casa e parentes.

Escorpião: A semana começa com uma certa tensão em seus ganhos, já que você pode ser cobrada ou chamada a realidade de algumas escolhas que tem feito em relação a dinheiro, investimentos e trabalho. Porém, no decorrer da semana, protegida pela Lua Cheia, há chances de novas oportunidades de crescimento. Não tenha medo de assumir as mudanças.

Sagitário: Mais uma semana de renovação solar, com oportunidades de crescimento e expansão. Contudo, uma tensão entre Mercúrio e Netuno pode trazer descontentamento com questões familiares – saiba impor limites e ter paciência com a realidade. Lua Cheia em seu setor de relacionamentos deixa o amor protegido.

Capricórnio: A semana começa com a Lua Cheia iluminando e reinando em seu setor de trabalho, colocando boas oportunidades e novas ideias que trazem retorno. Não é momento de se esconder ou duvidar da sua capacidade. Mercúrio entra em seu signo no final da semana trazendo mais movimento e dinamismo para sua vida.

Aquário: A semana começa com uma certa tensão, onde você precisará fazer algumas escolhas importantes sobre sua vida social. Lembre-se de seus valores e das realidades que vem se apresentando a você. Por outro lado, a energia da Lua Cheia movimenta o setor mais positivo do seu Mapa e te mostra opções favoráveis para dar um up em sua autoestima. Aproveite.

Peixes: Sua vida profissional vem ganhando novas energias e o convite fica por conta do Sol, que te traz reconhecimento e destaque. Porém, não dê margem para ilusões ou inseguranças que te impedem de enxergar seu potencial. Aprofunde-se em seu crescimento.

Pílulas para cada dia da semana:

27/11: Lua Cheia comanda a semana – escolha bem seus caminhos

28/11: Lua em Gêmeos ainda dá o tom, nos oferecendo uma energia mais lógica para resolver a nossa vida

29/11: Lua em Câncer na área! Aproveite suas emoções ao seu favor

30/11: Exercite o crescimento do que é importante para você

01/12: Bem-vindo, dezembro! Encerre com chave de ouro a aventura de 2023!

02/12: Mercúrio em Capricórnio coloca em prioridade tudo que devemos estruturar em nossa vida

03/12: Escute o que seu coração quer realmente te dizer