Horóscopo da semana: as previsões de 10/07 a 16/07

Nesta semana, o Horóscopo traz uma série de influências astrais que moldarão as previsões de cada signo. Confira as energias e tendências que irão impactar os próximos dias:

Áries

Mercúrio chega no ponto mais positivo do seu Horóscopo e traz aspectos facilitadores para você explorar a sua criatividade ao seu favor. Boas ideias, insights e decisões importantes marcam os seus próximos dias. Contudo, não dê espaço para explosões emocionais – controle a impulsividade.

Touro

A semana começa com a Lua em seu signo trazendo alguns altos e baixos nas suas emoções. Não é um bom momento para grandes decisões, espere mais uns dias para escolher melhor seus caminhos. Marte em seu ponto mais alto do seu Mapa traz mais foco e determinação no trabalho.

Gêmeos

A semana começa com a Lua Minguante trazendo momentos reflexivos e de interiorização, mas que podem trazer respostas importantes sobre suas decisões no meio da semana. Mercúrio, seu planeta regente, segue em sua área de Comunicação e algumas boas oportunidades envolvendo sua vida profissional pode te surpreender esta semana.

Câncer

A semana de Lua Minguante traz à tona certos incômodos, mas que são rapidamente superados por conta de boas novas que chegam em seu trabalho e finanças. As energias estão favoráveis para novos ganhos e novas oportunidades de crescimento. No meio da semana, a harmonia com a família e relações pessoais estará tinindo, só pegue leve com mágoas do passado.

Leão

Mercúrio, o planeta da Comunicação e da rotina, chega em seu signo e traz movimento e dinamismo para sua vida. Você estará mais sociável e isso poderá te trazer chances de novos contatos e relacionamentos. Você estará mais determinada e focada em colocar para andar seus projetos – e isso pode trazer bons resultados em se trabalho e vida pessoal.

Virgem

Marte, o planeta da coragem e atitude, chega por aí e te oferece oportunidades boas de crescimento, determinação e ação. Não se demore muito na análise de situações e nem na observação de alguns relacionamentos: tenha seu planejamento, mas atitude também. Sua libido ganha novas e boas energias também, aproveite.

Libra

Mercúrio oferece movimento para seus planos de médio e longo prazo – e, se estiver envolvido em projetos com amigos, tem tudo para conseguir bons resultados. Sua comunicação será a chave desta semana, não perca a paciência por besteira. Sua sociabilidade também estará em alta e há chances de aumentar sua lista de contatos.

Escorpião

Marte, seu planeta regente original, promove boas iniciativas em projetos e ideias e isso traz ânimo para iniciativas e novidades em seu campo profissional e pessoal. Não demore muito em fazer algumas escolhas: esteja atenta com a sua responsabilidade em mudar o cenário que deseja em sua vida.

Sagitário

A Lua Minguante reina essa semana e te deixa um pouco mais reflexiva com algumas questões do seu cotidiano. Os próximos dias trazem mais foco e pensamento racional sobre seu trabalho e isso pode te trazer soluções e decisões sobre como tem levado sua carreira e rotina. Se precisar, mude que for preciso.

Capricórnio

A semana começa com a Lua Minguante em seu lugar de maior prestígio, mas essa energia pode trazer certas dúvidas sobre o que deseja realizar ainda esse ano. Não se demore em procurar questões pequenas, mas sim, no que algumas mudanças podem, de fato, trazer melhorias para seus planos. Uma notícia importante pode trazer novos direcionamentos.

Aquário

Mercúrio chega em seu setor de relacionamentos pessoais e profissionais e traz movimentos importantes. Suas relações se beneficiam do diálogo e da comunicação, assim como algumas pessoas novas estão em seu campo de energia esperando a oportunidade para chegar mais. Aproveite o período para ampliar sua sociabilidade.

Peixes

Marte chega em seu setor de relacionamentos e algumas decisões mais importantes podem acontecer a partir desta semana. Mas, lembre-se de não projetar possíveis medos e angústias em suas relações, é importante assumir a responsabilidade que te cabe, pois nem sempre é verdadeiramente o que parece.

Pílulas diárias:

10/07: Marte chega em Virgem e traz direcionamento e coragem para colocar em prática nossos planos.

11/07: Mercúrio faz sua passagem para Leão e é chegado o momento de usufruirmos melhor da nossa criatividade.

12/07: Lua Minguante traz à tona nossas emoções mais profundas.

13/07: Lua chega em Gêmeos e explora nosso lado comunicativo e expansivo.

14/07: Quem tem certeza do resultado, sabe bancar a espera.

15/07: Lua chega em Câncer e traz sintonia profunda com nosso passado. Saibamos encerrar para recomeçar.

16/07: Domingo, dia do Sol. Alegria em viver é o mood de hoje.