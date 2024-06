Horóscopo da semana: as previsões de 01 a 07 de julho

No horóscopo da semana, a energia, especialmente neste momento de virada de mês, é de evolução. Os próximos dias, apesar de desafiadores, trarão muito crescimento (em inúmeras áreas, não apenas pessoal). Na terça-feira (2), por exemplo, Netuno começa o seu movimento retrógrado em Peixes, nos forçando a quebrar ilusões e enxergar sonhos por óticas mais realistas.

Na sexta-feira, a Lua Nova em Câncer nos faz encontrar soluções para angústias emocionais que nos acompanham por um tempo. Definitivamente, a vibração gira em torno da reforma íntima.

A seguir, você confere o horóscopo semanal completo de todos os signos:

Aproveite esse momento para se conectar com novas pessoas, trocar ideias e expandir seus horizontes. Esteja aberto para novas experiências e não tenha medo de se arriscar. O amor pode surgir de onde menos se espera, então esteja receptivo e aberto para receber as boas energias que o universo está enviando para você.

Com Marte em seu signo em trânsito com Saturno em Peixes,este é o momento ideal para rever seus gastos, fazer um planejamento financeiro e estabelecer metas claras para alcançar a estabilidade. Tome cuidado com impulsos de compra e evite desperdiçar seu dinheiro com coisas desnecessárias.

É importante ter cautela e analisar todas as possíveis consequências antes de tomar decisões relacionadas ao trabalho e finanças esta semana. Utilize este momento de retrogradação de Netuno e Saturno em sua carreira para refletir e reavaliar suas metas e objetivos profissionais, e buscar soluções práticas para eventuais desafios que possam surgir.

A união de Vênus em seu signo com Saturno retrógrado em Peixes traz uma energia única que pode influenciar diversas áreas da vida, especialmente os relacionamentos.Contudo, pessoas do passado podem voltar à sua vida, trazendo consigo assuntos não resolvidos. Isso pode ser uma oportunidade para resolver pendências e encontrar um encerramento necessário.

A entrada de Mercúrio em seu signo traz uma energia vibrante e comunicativa, perfeita para a expressão e socialização. Este é um período propício para conhecer novas pessoas e expandir seu círculo social.A energia de Mercúrio pode trazer oportunidades inesperadas. Esteja atenta a encontros que possam se transformar em parcerias valiosas ou amizades duradouras.

A influência de Saturno e Netuno retrógrados pode trazer desafios significativos para os relacionamentos, especialmente no campo emocional. Com Saturno retrógrado, pode haver uma tendência a ser mais crítica e exigente consigo mesma e com os outros. Evite cobranças excessivas que possam causar tensões desnecessárias.

A presença de Plutão retrógrado em seu setor de romances traz uma energia poderosa de transformação e restauração. Este é um momento crucial para refletir sobre seus sentimentos e ressignificar o amor em sua vida. Plutão retrógrado pode trazer à tona sentimentos antigos que precisam ser revisados e compreendidos.

Reserve um tempo para refletir sobre o que precisa ser ajustado ou melhorado em seu relacionamento. Não tenha medo de se abrir e compartilhar seus sentimentos. Marte e Saturno oferecem a você o entendimento necessário para que construa uma relação com mais responsabilidade e segurança.

Esta semana chega com oportunidades de crescimento, especialmente através de experiências novas e conexões com pessoas de diferentes lugares. Não hesite em colocar seus planos em ação; a coragem necessária para transformar suas ideias em lucros está ao seu alcance. Se você está considerando um investimento, aguarde até a Lua Nova do dia 5, pois esse momento astral trará um impulso energético favorável para novos começos.

Plutão segue retrógrado, incentivando você a focar em questões práticas sem se envolver emocionalmente. Lembre-se: seu dinheiro é sua energia. Para melhorar sua situação financeira, as mudanças devem começar em você. Não tenha receio de fazer trocas e eliminar o que não é necessário para aprimorar o que você já possui.

Com Júpiter em lugar de destaque no seu Mapa, você está recebendo uma essência, energia e crescimento únicos para os assuntos do coração. Aproveite essa oportunidade para expandir seus desejos e aumentar sua capacidade de alcançar o que deseja dentro de um relacionamento.

Com dois planetas retrógrados em seu signo, você começa a primeira semana de julho mais no seu canto. Vai evitar se envolver em questões sociais. No entanto, Vênus dá uma forcinha e traz para perto alguém com uma energia e vibe semelhantes às suas, o que pode facilitar bastante o envolvimento a médio prazo.

Pílulas

01/07 : Chega mais, Julho! Que todas as energias desse mês cheguem para elevar nossa evolução

: Chega mais, Julho! Que todas as energias desse mês cheguem para elevar nossa evolução 02/07 : Netuno começa seu movimento retrógrado em Peixes. Momento de equilíbrio de sonhos e ilusões

: Netuno começa seu movimento retrógrado em Peixes. Momento de equilíbrio de sonhos e ilusões 03/07 : Seja você quem impulsiona seus sonhos

: Seja você quem impulsiona seus sonhos 04/07 : Não espere ninguém te salvar. Seja você quem salva a si mesma

: Não espere ninguém te salvar. Seja você quem salva a si mesma 05/07 : Lua Nova em Câncer nos desperta a encontramos saidas para nossas emoções

: Lua Nova em Câncer nos desperta a encontramos saidas para nossas emoções 06/07 : Tenha em si tudo que o que mais deseja. É o que impulsiona sua vida a ter movimento

: Tenha em si tudo que o que mais deseja. É o que impulsiona sua vida a ter movimento 07/07: Dia magico. Esteja atenta aos sinais.

