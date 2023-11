Horóscopo da semana: as previsões dos signos até 26/11

Na terça-feira (21), é Dia de Marte, e a cautela está com o que se fala e o que se faz – um cuidado que, sem dúvidas, pauta toda a semana. O período, no entanto, também promete uma expansão da consciência e uma temporada mais otimista. É hora de fazer o que precisa! Vamos ao horóscopo?

Horóscopo da semana

Áries: A semana começa com a Lua Crescente em seu setor de sonhos e inconsciência trazendo uma energia mais imaginativa e fantasiosa sobre algumas questões mais práticas da sua vida. Preste atenção em seus sonhos e intuições. Sol e Plutão unidos te garantem também algumas mudanças positivas e intensas na carreira.

Touro: A semana te oferece mais flexibilidade para solucionar alguns pequenos desafios na vida cotidiana. A Lua Crescente garante boas novas e chances de crescimento junto a projetos e trabalhos com outras pessoas. Sol e Plutão trazem movimentos benéficos com situações, parcerias e até relacionamentos com pessoas de fora. É hora de abrir um pouco mais os braços para os acasos da vida.

Gêmeos: A semana começa com a energia da Lua Crescente em seu setor de carreira, trazendo movimentos interessantes, positivos e de crescimento com novidades que chegam logo menos. Sol e Marte adentram esta semana em seu setor de relacionamento, o que renova a energia e a libido – prepare-se para momentos calorosos no amor.

Câncer: A Lua em seu setor de espiritualidade e autoconhecimento te oferece maneiras surpreendentes de se conectar ainda mais com suas questões mais sutis. Insights e sua intuição estarão tinindo, e os astros aconselham – é melhor confiar! Por outro lado, Sol e Plutão se conectam e trazem um ar de regeneração para seus relacionamentos. Um romance pode começar a qualquer momento.

Leão: Com as energias da Lua Crescente em seu setor de transformação, você sente a necessidade de promover mudanças ao seu redor. Faça isso sem sofrimento. Sol e Marte chegam no setor mais positivo do seu Mapa trazendo criatividade, autoestima e novos contatos. Aproveite a sociabilidade para renovar sua semana.

Virgem: Com a Lua habitando seu setor de relacionamentos, algumas pendências podem até surgir, mas você tira de letra para que não reverbere tão profundamente. Aproveite a energia para fazer algo diferente com o par e renovar os momentos de harmonia e conexão. Sol e Marte em seu setor de passado e família promovem luz e clareza diante de uma situação que precisa ser resolvida.

Libra: Apesar da pegada mais emocional, você tende a tirar de letra possíveis pendências internas. Vênus está por aí fazendo maravilhas e traz a você mais alguns dias de poder pessoal forte, onde você pode usar desse seu magnetismo ao seu favor. Sol e Marte chegam em seu setor de comunicação, trazendo oportunidades de trabalho. Viagem rápida a passeio ou trabalho, inclusive, não está descartada.

Escorpião: A semana começa com seus últimos momentos com a influência planetária por aí, fechando com chave de ouro com ajuda da Lua Crescente, no ponto mais positivo do seu Mapa Astral. É momento de internalizar todos os aprendizados e partir para a atitude. Sol e Marte chegam em seu setor financeiro e trazem boas novas com ganhos e trabalhos que prometem muito retorno, inclusive, emocional e espiritual.

Sagitário: Semana de Sol e Marte chegando por aí! Seu brilho e poder pessoal são renovados e você consegue agora se preparar para as novidades que estão por vir. Cuide um pouco melhor da sua alimentação, sem exageros. E não descarte passeios e oportunidades de conhecer gente nova.

Capricórnio: A semana começa com Sol e Plutão, em parceria positiva, oferecendo oportunidades bem estruturadas para alguns planos saírem do papel. É momento de criar estruturas firmes com um projeto ou até mesmo com um hobbie que pode tornar algo mais sério e lucrativo. Porém, cuidado esta semana com questões internas que podem sair um pouco fora do controle. Evite agir sem pensar para não se arrepender depois.

Aquário: A Lua Crescente em seu setor financeiro traz movimentação positiva nesta área, colocando você meio a oportunidades de novos ganhos e aumentos de renda através de um novo trabalho. Não é hora de desanimar com fantasias ou ilusões – centre seu foco em seus objetivos. Sol e Marte em seu setor social te garantem bons momentos com quem você gosta.

Peixes: A Lua Crescente começa a semana oferecendo oportunidades de crescimento. Atente-se com os sinais que o Universo vem te oferecendo e não tenha medo de arriscar, se for preciso. Saturno e Marte se estranham ao longo da semana, o que traz um ar mais desconfiado com seus rumos no trabalho. Mas, nada que um dia após o outro para dissipar essa energia.

