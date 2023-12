Horóscopo da semana: previsões dos signos entre 04 e 10/12

Logo na segunda-feira, Vênus chega em Escorpião oferecendo intensidade e profundidade nas relações, em uma semana que requer atitude e coragem. Em 06/12, Netuno deixa o modo retrógrado e promove mais direcionamento e estabilidade aos nossos sonhos. Vamos ao horóscopo semanal?

Horóscopo da semana

Áries: Essa semana, você pode sentir algumas movimentações leves em sua carreira e projetos futuros. Uma oportunidade aguardada por você pode, finalmente, fazer mais sentido por esses dias. Vênus chega em seu setor de transformação e regeneração – é hora de olhar para o amor com mais profundidade.

Touro: Júpiter continua retrógrado por aí, trazendo certo desânimo com algumas questões da vida cotidiana. A boa notícia é que, essa semana, algumas movimentações chegam para mudar esse cenário, te convidando a escolher outros caminhos de resolução. No amor, tenha um pouco mais de sensibilidade e deixe as emoções falarem mais alto.

Gêmeos: Depois de uma longa espera, Netuno deixa o modo retrógrado em sua carreira, colocando sua vida profissional para andar e deixando a estagnação de lado. Você pode receber novos convites de trabalho e até uma promoção não está descartada, mesmo agora, no fim do ano. No amor, procure equilibrar sua rotina para aproveitar os bons momentos.

Câncer: Vênus chega no setor mais positivo do seu Mapa, renovando sua autoestima e poder de atração. Se estiver em busca, há grandes chances de conhecer alguém que é a sua vibe. Já Netuno deixa o modo retrógrado em seu setor de crescimento, e traz oportunidades boas para projetos, parcerias e novos conhecimentos acontecerem.

Leão: O começo da semana traz certa tensão com papéis, documentos, processos jurídicos e burocracias. Analise tudo muito certinho para não ter perdas ao longo do caminho. No decorrer da semana, sua rotina de trabalho pode receber bons incentivos dos astros na aprovação de ideias e projetos – não perca tempo de se destacar.

Virgem: A semana possui as boas influências de Mercúrio e Júpiter que, juntos, oferecem oportunidades de crescimento e expansão em sua carreira e trabalho. Para isso, espante a mentalidade que te impede de prosperar – não é hora para medos e inseguranças. Netuno voltando ao modo direto em seu setor de relacionamentos promove boas novas no amor.

Libra: A semana começa com os últimos momentos de Vênus em seu signo, oferecendo a você mais chances de entender melhor sobre o tempo das coisas. Não adianta apressar seus processos. No decorrer dos dias, Vênus já chega em seu setor financeiro, com boas novas e boas chances de aumentar seus lucros nesta reta final do ano.

Escorpião: Logo no início da semana, Vênus chega em seu signo renovando todo seu poder pessoal. É hora de movimentar seu coração a seu favor! No amor, harmonia, intimidade e muitas alegrias prometem te encontrar neste período. Porém, cuidado no fim de semana para não ser teimosa demais e querer tudo do seu jeito.

Sagitário: Com Mercúrio e o Sol reinando por aí, você continua fazendo toda sua renovação pessoal, aproveitando as boas energias deste momento em sua vida, como um todo. Esta semana, tenha um pouco mais de cautela com alguns exageros – que apesar da boa intenção, podem acabar atrapalhando sua vida social. Pegue leve um pouco com você

Capricórnio: Os próximos dias trazem energias facilitadoras para sua vida social, que ganha movimento próspero para novos projetos e contatos com pessoas importantes. Mercúrio e Júpiter te garantem, essa semana, poder de escolha e certo otimismo com alguma notícia que está para chegar. Aproveite a boa vibração.

Aquário: Depois de alguns meses retrógrado, Netuno volta ao movimento direto em seu setor financeiro, colocando tudo em seus devidos lugares. Novos ganhos não estão descartados. Vênus chega em Escorpião trazendo boas novas em sua carreira – com chances altas de reconhecimento.

Peixes: Após um período de estagnação, Netuno volta ao movimento direto em seu signo, trazendo um pouco mais de estabilidade e concretização aos seus sonhos e metas futuras. Saturno continua firme e forte, oferecendo base para tudo que estiver trabalhando e projetando. Por isso, não tenha medo de pensar grande.

