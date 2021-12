Saiba quais são os cuidados essenciais com a pele nas festas de fim de ano

A pele é uma barreira protetora com receptores de sensibilidade e mecanismos proativos para a defesa contra as agressões externas. Ela funciona de maneira precisa e está preparada para fazer adaptações e correções conforme os agentes estressores.

Nas festas de fim de ano ajude sua pele a manter suas propriedades adaptativas e protetoras. A limpeza é fundamental para o funcionamento pleno da cútis. A maquiagem precisa ser retirada completamente depois de cada comemoração com produtos com texturas leves e características calmantes podem ser utilizados.

A água micelar aplicada com algodão é uma boa sugestão para retirada da maquiagem de maneira suave. As águas micelares, além de não irritarem, acalmam a pele. Evitar o uso de álcool, pois este irrita e inflama a superfície cutânea.

A hidratação cutânea é fundamental, porque a pele fica desidratada e inflamada nas festas de fim de ano. Isso acontece pois no final do ano nosso sono e alimentação ficam irregulares e inadequados.

O melhor hidratante é suave, com veículo sérum ou loção cremosa, que deve ser bem espalhado em todo rosto, duas vezes ao dia. O hidratante do rosto não deve conter ácidos e os ativos mais interessantes são: ácido hialurônico, glicerina, filagrina, aquaporina associada a vitaminas como niacinamida e vitamina E.

O corpo também deve ser hidratado uma vez ao dia com cremes mais encorpados. O creme do corpo pode ter uréia ou ácido glicólico e as vitaminas também são bem-vindas. O protetor solar é fundamental para proteger a pele e evitar queimaduras. O filtro solar para o rosto pode ter cor para proteger da luz visível que é a maior causadora das manchas na pele.

O filtro deve ser usado trinta minutos antes da exposição ao sol e precisa ser bem espalhado e repetido a cada duas a três horas. O banho deve ser rápido e com sabonetes neutros (Syndet) que não desidratam a pele.

As olheiras merecem especial atenção pois ficam mais escuras e desidratadas na época das festas. Máscaras calmantes e hidratantes podem e devem ser usadas antes das comemorações. Usar cremes hidratantes e calmantes de manhã e à noite. Evitar cremes com ácidos nas olheiras e dar preferência a ácido hialurônico, niacinamida, glicerina, ceramida e vitamina E.

A maquiagem para as festas deve ser de boa qualidade e é preciso conferir a validade da mesma. Evitar maquiagem pesada quando a temperatura está alta.

Não esquecer de sempre beber muita água, principalmente se estiver ingerindo bebidas alcoólicas. Ingerir alimentos verdes, vermelhos, que têm muito antioxidantes e evitar excesso de carboidratos.

Aproveite as festas de fim de ano.

Cuide-se.