Já conhece a Dama Verde?

De passagem pelo Brooklyn, em Nova York, faça a pergunta do título aos locais e muito provavelmente vai saber por onde anda Elizabeth Sweetheart, uma senhora delicada e muito doce que há década se veste com um verde limão brilhante que vai dos fios de cabelo às unhas, passando pelas peças de roupa.

“Acabo de ficar mais verde, não posso usar nenhuma outra cor”, disse ela ao The New York, em frente à sua casa na rua Nelson, quando acabara de chegar do salão, onde pinta as madeixas religiosamente. Ali, as portas e as escadas foram pintadas de verde para combinar com grande parte do interior, que tem cozinha com tapete verde, lata de lixo verde, utensílios… até a embalagem de aveia e o estojo de comprimidos são verdes, como se pode ver nas fotos.

Com seus cerca de 1,50m, a Dama Verde ou Mr. Sweetheart tem 74 anos e é uma espécie de fada que faz aquarelas minúsculas e trabalha criando estampas manuais para estilistas e fabricantes de roupas, como Ralph Lauren, American Eagle Outfitters e Jones New York.

E por que o verde? É ela própria quem responde. “É uma cor suave. Não tem nenhuma negatividade e funciona para mim. Meus olhos são sensíveis à cor e luz. Gosto de coisas brilhantes e felizes”, diz.

Gentil como poucos, ela percebeu que as pessoas se interessavam por sua vida e queriam sempre ser fotografadas com ela, por isso criou um perfil no Instagram onde posta as selfies nas quais é protagonista. O @greenladyofbrooklyn é um ótimo refresco para dias cinzentos.