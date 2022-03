Uma avó “very chic”

Vovós são o meu fraco e isso está no nome desta coluna e no ar que eu respiro, mas, quando elas são elegantes e gentis como Jane, a paixão é ainda mais certeira, irreversível. Jane Avis Zarish, de 94 anos, chegou ao Instagram há pouco, mais precisamente em junho do ano passado por sugestão de Jeannie, sua cuidadora, stylist e melhor amiga.

A ideia, segundo ela própria, era documentar e compartilhar como estava vivendo e permitir que conhecesse novas pessoas, além de receber apoio para sua convalescência. “Isso me deu uma tremenda alegria e um profundo lembrete de que a vida deve ser compartilhada no dar e receber AMOR”, escreveu numa de suas postagens.

Recuperada de um câncer de cólon, de uma temporada de Covid-19, da fratura de vários ossos, entre eles os dois quadris e o fêmur, ela confessa que não esperava chegar até aqui, mas tem adorado a aventura de viver e segue ansiosa pelo que virá a seguir. “Houve muitas vezes em que pensei que meu corpo estava acabado, mas continuei. Sobrevivi ao câncer de cólon, fraturei ambos os quadris, um pulso, um tornozelo, um braço, várias vértebras e recentemente caí e quebrei um fêmur. Cada reabilitação era longa, dolorosa e desafiadora, mas meu coração e minha mente insistiam que eu continuasse, pois sabia que ainda tinha um grande propósito em minha vida”, postou em seu perfil (@ladyjaneavis).

Quando resolvi fazer essa coluna, mandei uma mensagem para ela, já que trocamos amabilidades nos posts do Insta, mas Jane me disse que sentia muito em não poder conversar por chamada de vídeo pois estava extremamente ocupada. Sim, aos 94, ela anda a mil com sua carreira de influenciadora digital. A bordo de sua carreira de rodas ou de um andador, ela segue viajando para eventos nos Estados Unidos e tem uma vida social agitada com o grupo de bridge e outras atividades muitíssimo elegantes como ela.

Jane, que vestiu sua primeira calça jeans no ano passado, aos 93 anos, nasceu em Chicago, em 18 de abril de 1927, filha de pais de ascendência alemã, norueguesa e irlandesa. Teve uma breve carreira de modelo, mas quando casou-se vieram os 4 filhos e ela resolveu se dedicar à família. Hoje tem 6 netos que ela elogia sem economia de palavras.

Questionada sobre qual seria sua mensagem para os mais jovens, é certeira: “Sejam amáveis, amorosos, pacientes, generosos e não percam o senso de humor! Façam novos amigos, joguem bridge e se exercitem. Aproveitem a vida! A VIDA É AGORA. Eu consigo, você consegue”.

Uma inspiração e tanto! Obrigada, Jane.