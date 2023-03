A Inteligência Artificial e os velhos: caso de amor!

Em tempos em que ainda se discute formas de mitigar o idadismo – quem não viu o caso das meninas de Bauru com uma colega de apenas 40 anos deve ler o artigo da querida Kika – o trabalho do fotógrafo e artista digital Jonas Peterson é música para nossos ouvidos.

Viralizou nas redes sociais o projeto “A juventude é desperdiçada com os jovens”, cujo objetivo, segundo Peterson, é justamente celebrar os velhos e combater o preconceito de idade. “Uma homenagem tranquila e positiva para as pessoas que viveram mais do que nós, estiveram lá, fizeram isso e eu queria que sua confiança e orgulho fossem vistos”, disse.

Para chegar ao resultado, ele usou a moda para os estilos de cada personagem, mas sempre lembrando que não se tratam de fotos e nem de pessoas reais. “Usei inteligência artificial para criar as cenas, as pessoas e o que elas estão vestindo”, reforçou em entrevista ao The New York Times.

Lembrando que Peterson não é o primeiro a escolher os mais vividos como tema para suas “campanhas fotográficas” feitas através de AI. Há pouco tempo, o nigeriado Malik Afegbua varreu o Instagram com suas imagens fortes. O cineasta usou o recurso para reinterpretar a vida de idosos africanos, exibindo fotos e vídeos quase reais deles numa passarela de desfiles e na praia. Malik disse que, como muitos idosos estão marginalizados na sociedade, principalmente no mundo da moda, ele começou a imaginar como ficariam se fossem top models. Como eu vivo dizendo aqui, há beleza na velhice, só depende das lentes de cada um de nós.