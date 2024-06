Desafios para manter o equilíbrio entre liderança e maternidade

Entre a maternidade e a liderança: dois papéis que, por vezes, parecem se chocar como ideias opostas. A busca pelo equilíbrio entre essas responsabilidades é uma jornada desafiadora, sem receitas prontas ou fórmulas mágicas. No entanto, ao longo dos anos aprendi que certas escolhas podem suavizar o caminho em direção ao que chamamos de sucesso e felicidade em todas as suas dimensões.

Tenho consciência de que esse equilíbrio é um objetivo um pouco difícil de alcançar, uma vez que cada pessoa possui uma definição diferente de sucesso e felicidade, que para alguns pode significar o simples fato de estar saudável e ter tempo de qualidade com seus filhos.

Já para outros, sucesso significa crescer profissionalmente, alcançar conquistas e títulos ou simplesmente acumular riquezas materiais. O importante é que cada pessoa tenha clareza sobre sua definição de sucesso, pois a mente não conseguirá visualizar o que não foi definido.

Por muito tempo, minha definição de felicidade estava atrelada exclusivamente à carreira e ao sucesso profissional. A dedicação e o foco nessa área me levaram a atingir rapidamente os objetivos que havia definido, alcançando cargos de liderança em ambientes complexos e desafiadores, como na China e na Ásia.

Focada em ultrapassar limites e alcançar posições de liderança em contextos desafiadores ao redor do mundo, mas sempre considerando aspectos importantes de toda a jornada, como saúde e relacionamentos familiares.

Atualmente, liderando uma equipe na unidade de consumo na Sanofi no Brasil, aprendi que a verdadeira chave da felicidade reside na harmonia entre todas as áreas da vida. Ao longo dos últimos cinco anos, dediquei-me a um desenvolvimento holístico, priorizando minha saúde, relacionamentos e crescimento pessoal. Essa jornada contínua de autodescoberta e cuidado mútuo é fundamental para alcançar o que eu considero estar mais próximo de uma paz de espírito.

Embora conte com o privilégio de um modelo de trabalho híbrido que favorece o equilíbrio, sei que a rotina da maternidade demanda tempo e atenção constantes. Em meio a isso, é essencial lembrar que o sucesso é uma construção pessoal, moldada pela satisfação em todas as áreas da vida: carreira, família, espiritualidade, finanças, saúde física, qualidade de vida e relacionamentos.

Cada uma delas se entrelaça, pavimentando o caminho para a felicidade e o sucesso. É crucial definir metas claras e significativas em cada uma dessas áreas para construir uma vida plena.

Outro ponto de extrema relevância é reconhecer a presença do autocuidado em todos os aspectos. No dia a dia, podemos ter a concepção errônea de que cuidados básicos como skincare, hidratação e prática de exercícios definem o autocuidado, mas a verdade é que dedicar tempo para todas as áreas e nos capacitar sobre como podemos melhorar nosso bem-estar físico e mental tem uma ligação direta com esse propósito, que não por coincidência rege a unidade de negócios que conduzo aqui na Sanofi. Nosso intuito é que todos tenham a consciência de que têm a saúde em suas mãos.

Além disso, faço um adicional, para gerar uma boa reflexão: sobre a importância de estabelecer prioridades e definir limites claros para assegurar o que é importante para nosso bem-estar pessoal para que sempre se mantenha presente no nosso dia a dia.

Portanto, quando nos perguntarem sobre sucesso e felicidade, lembremos que sua essência está na busca por uma constância em todas as dimensões da vida. Façamos uma pausa para refletir sobre como podemos nutrir cada uma dessas áreas e visualizar um futuro pleno e gratificante.

