Viajar sozinha é ótimo para o relacionamento

Se tem uma coisa ótima para as relações é o autoconhecimento. Afinal, o como interpretamos o mundo só tem a ver com a gente, com o nosso interior, fazendo da vida um grande reflexo. E se tem uma ferramenta potente de autoconhecimento é viajar. Portanto, mesmo sendo casada ou namorando, fazer uma viagem sozinha eventualmente pode ajudar a gente se enxergar de uma maneira mais livre e individual que, por fim, colabora com a construção de relacionamentos mais sadios.

Nenhum medo ou receio deve fazer parte deste ajuste com o parceiro. Nem seu e nem dele. Afinal, você vai viajar sozinha e ele também ficará sozinho. É um baita exercício de confiança e de amor próprio e pelo outro.

Muitas mulheres que eu conheço sequer já viajaram sozinhas, mesmo solteiras. E eu queria que vocês pudessem entrar na minha cabeça para que conseguissem entender a maravilha que é viajar só, porque me faltam palavras para descrever o quão curador que esse movimento pode ser, com todo o respeito a essa palavra e seus significados.

Lembro que no pior término de relacionamento que já encarei, foi a solidão da estrada que me trouxe clareza sobre os próximos passos e sobre minha força de me reconstruir sozinha. Porém, também sei da delícia que é viajar juntinho. Mas também sei da potência humana que a gente desenvolve ao tomar a decisão de viajar sozinha mesmo tendo um companheiro. É uma saudade gostosa, uma partilha no campo da parceria e da cumplicidade que fortalece a relação, é um exercício mútuo de confiança o qual é sempre positivo, seja porque fortaleceu a relação ou porque mostrou o verdadeiro momento do casal e suas bases.

Já vi mulheres que tem tempo e dinheiro não irem viajar porque seus pares não podem. Já vi mulheres se julgando porque julgam outras mulheres que viajam sozinhas. Já vi mulheres não irem viajar por medo da reação dos seus companheiros. Já vi mulheres que não sabem pegar uma estrada sem um homem do lado. Já vi mulheres que são mães controladoras e não conseguem confiar em ninguém os cuidados dos seus filhos, mesmo completamente exaustas e precisando de um tempo a sós. E já vi mulheres que acham que não podem ir pelo simples fato de terem um compromisso com alguém.

Que tal sair dessa caixa apertada e ganhar o SEU mundo? Um bate e volta na praia. Um fim de semana numa casinha no campo. Um hostel em um lugar que você sempre quis conhecer. Aquela viagem internacional que você sempre sonhou.

E caso seu companheiro não concorde, que tal repensar sua relação? Afinal, quem é o outro para exercer um poder deste sobre você? Com responsabilidade, amor e compromisso consigo mesma não há nada que não possamos fazer. E se você está apta a oferecer isso, você merece um parceiro a altura.