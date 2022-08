Ele não está confuso. Talvez você esteja

Idealizadora do @namastreta, a jornalista Caroline Apple trilha o caminho da autorresponsabilidade nos relacionamentos

A parte que me cabe

Olha, eu não queria ser a portadora da má notícia, mas sabe esse homem que você insiste em dizer que te ama, mas não fica contigo porque “está confuso”? Então, você já parou para considerar que talvez ele saiba exatamente o que quer, mas você não aceita e, por isso, cria um cenário de confusão para manter o benefício da dúvida ao seu favor? Puxado, né?

É muito comum a gente buscar maneiras de manter a esperança pulsando. Isso não significa que este homem realmente não esteja confuso, mas a pergunta é até quando você vai se deixar envolver pela suposta confusão de outra pessoa só porque ela aparentemente abre precedentes para a realização do seu desejo.

Eu vivi uma história assim por quatro anos e acompanhei várias outras histórias semelhantes durante a vida toda, então, acredito que esse processo não deve ser novidade para você.

O que acontecia comigo é que eu era invadida por uma tristeza profunda quando me dava conta que aquele sentimento não iria ser vivido como eu gostaria. Foi então que comecei a criar “manobras” para manter o pulso. A eterna dúvida parecia doer menos do que o iminente “fim”. E fim entre aspas mesmos, porque essas histórias sempre são sobre algo que sequer começou ou que já acabou faz tempo. Mas não acabou dentro da gente e ficamos buscando formas cada vez mais “criativas” de nos mantermos ligadas a esses desejos.

E não estou tirando a responsabilidade do outro lado de alimentar essa situação com migalhas que parecem verdadeiros banquetes para quem tem fome. Mas é sobre a nossa escolha de seguir se enganando. Convenhamos. A gente já sabe. Está tudo dito. E precisamos buscar quem dentro de nós estamos atendendo na hora que decidimos fechar os olhos para os fatos para embarcar num conto de fadas, no qual amanhã o camarada vai acordar e topar viver esse romance. Isso pode acontecer? Pode. Mas essa ínfima possibilidade não pode nos aprisionar. Não pode servir de sustentação.

Se você acha que ele está confuso e que você sabe o que quer, que tal pegar toda essa certeza, assumir as rédeas da sua história, mudar o rumo e seguir sua jornada?

A confusão é um campo fértil para a ilusão e um solo árido para o amor. Se essa história for sua, na hora certa ela vai se apresentar. Você não precisa ficar de prontidão esperando alguém decidir o seu futuro. Aperta o passo e segue o teu caminho. Há novos amores por aí!