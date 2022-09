Relacionamento: cada saudade do passado é uma tranca no presente

Saudade: sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar, ou à ausência de experiências prazerosas já vividas. Calma, não está errado sentir saudade. Não é sobre isso. É sobre o quanto essa saudade pode nos indicar uma insatisfação com o presente, que faz com que a aceitação da nossa realidade se distancie e leve junto com ela a possibilidade de mudança.

Uma coisa que é importante perceber é o quanto a saudade tem a capacidade de “anular” aquilo que não foi tão bom assim e focar somente no que era prazeroso. As memórias negativas perdem força e a mente cria uma história paralela envolvente e, muitas vezes, desconectada do que foi realmente vivido. É a hora que nossa conexão já não é mais com o que realmente aconteceu, e sim com um olhar enviesado e romantizado do passado.

É quando aquele relacionamento que não temos mais se torna um ralo para as possibilidades presentes, nos levando, principalmente, a um estado comparativo que deságua num rio de insatisfação. Não dá para aproveitarmos o que temos se não tivermos cuidado com a melancolia da saudade, essa mistura de sentimentos que tem como base a falta. E essa falta é perigosa.

Se esse saudosismo toma conta dos seus pensamentos com certa frequência, você corre o risco de tentar tapar essa insatisfação com algo de fora. E entre essas possibilidades de “tapa buraco” está um novo relacionamento, por exemplo.

Porém, prepare-se para uma relação bamba, sem entrega real, sem intimidade e cheia de comparações e reflexões sobre o passado que tomam tempo e energia importantes para a construção de uma nova relação.

Então, se a saudade andar batendo demais na sua porta, olhe ela como uma grande mestra que te aciona o alerta para te lembrar que a vida é aqui e agora. E se o presente não te agrada, a resposta não está no que já passou. Encare que o presente não está te satisfazendo e faça as mudanças necessárias para destrancar as portas por onde o novo pode entrar.