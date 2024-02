SENIOR SOBER: um detox de homem na maturidade

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

O termo é novo e a atitude é igualmente contemporânea. Detox de homem! Começou como uma tendência para as novinhas, cansadas dos boys lixos, mas migrou para o universo maduro.

Mulheres 40+, muitas em seus segundos ou terceiros casamentos, outras apegadas ao Tinder, decidiram tirar um ano sabático do rala e rola. Lembrando que essas mulheres ageless têm a cabeça bem aberta.

Tentaram relacionamento aberto, partiram pro pau amigo, venceram a timidez e caíram de boca em novinho e deram chances aos grisalhos…. Enfim, um cardápio de gente.

Mas a insatisfação encobriu o bom sentir e talvez por isso tenham partido para uma abstinência. Chega! Deram um basta na necessidade de terem um par. Quase um AA do afeto, tipo apenas por hoje, e nessa, muitas já completam 365 dias sozinhas. Depressivas? Barangas? Histéricas? Claro que não.

A opção da não-relação vem de uma repetição de grosserias, patadas, sem-noçãozisses dos parças. Parece que a maior liberdade feminina, sobretudo das mais velhas, é renunciar ao amor romântico. Passamos por muita coisa e, ouso afirmar, vivemos as maiores violências quando todas as bizarrices pareciam “normais”.

Continua após a publicidade

Eu, por exemplo, tenho quase 60 anos e já dei por pena, já saí com trastes, já me submeti a muita perversidade para agradar ao parceiro. Lembrando que não venho do mundo das ilusões completas, nem fui uma menina ingênua.

Fui popular na escola, colecionei experiências horizontais e, por isso mesmo, entendo as mulheres que optam pelo modismo do boy ou senior sober. Estar sóbria, limpa, não inebriar com mimimi red pill ou comentários misóginos vindo dos caras que nos comem, é uma atitude subversiva.

Essa renúncia ao sexo é atual, higiênica e altamente eficaz. Mesmo que dure apenas meses. Tenta! É quase um treino fitness para resgatarmos a nossa autoestima e voltarmos para nós mesmas. O ato de enamorar-se é a maior revolução feminina e as maduras estão dando show. Homens? Não, obrigada.