Cannabis prateada

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Já aviso logo que não é apologia da maconha. É a quantidade de gente madura fazendo uso do canabidiol. Começou com a insônia e agora – ainda no quesito cama – chegou ao sexo.

A pomada ginecológica com traços de canabidiol é a nova sensação entre a mulherada. Lubrifica, tonifica, só não sei se dá onda…. Brincadeira. É o must have das gatosas maduras que – por necessidade – vão atrás de algo que as façam dormir, não as ressequem e, de preferência, gozem.

Eu moro no Rio de Janeiro, e na Barra da Tijuca tem umas placas de outdoors com cannabis.com Fiquei curiosa e, quando dei um Google, veio um mundo de opções do uso medicinal do ativo hemp. Fiquei maravilhada! Se puder ajudar na melhora geral do estado das menopausadas que morrem de calor, não dormem, perderam a libido…. eu quero! Li que as propriedades anti-inflamatórias são potentes e podem melhorar a memória de quem está no auge do nevoeiro mental. Vai dizer que não é uma grande notícia? Só falta legalizar!

