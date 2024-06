ame-se ou se deixe

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Tomei um bode de mim. Falei para a nova analista quando recomecei: ”Não quero ser mais eu”, chata pra caraaaaiiiiooooo, diria em bom carioquês.

O fato é que preciso me reinventar para me suportar. Acho que são os 60 batendo na porta e trazendo aquela certeza do finito. Então tem que ser bom.

Vai entrar em roubada para que? De novo? E nessa de me procurar por aí, tenho olhado para os lados. Elenco vidas que eu queria para mim. Aquela lá tão certinha. A outra, vida de anúncio de margarina demais para ser verdade. E mais aquela? Pirou de vez?

Não há existência sem cicatrizes pós quarenta, e mesmo que eu queira uma nova vida ela virá com feridas abertas.

O jeito? Autocompaixão. Palavra desgastada, mas necessária em tempos de viradas de vida. Eu penso em emagrecer muito, mudar de apartamento, resolver minha situação amorosa de vez ( envolve dívidas e mágoas) e partir para o abraço profissional. Tenho acumulado bicos. Preciso de uma carreira forte e sólida. Aos 60? Sim.

Continua após a publicidade

Outro dia vi uma escritora nonagenária renovando o próprio contrato com a editora por mais 15 anos. Como assim centenária? Se bobear tem LinkedIn, faz curso de atualização e arrasa com ferramentas de IA. E eu aqui ainda caçando que ser alguém novo é simples.

É preciso virar o pescoço tipo pomba-gira, aquele Lúcifer que entra na sua vida para o seu bem. Estou disposta. E nesse Dia dos Namorados fica claro que é preciso muito amor por mim mesma para existir. Senão melhor me abandonar ao acaso e não reclamar.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.