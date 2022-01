Natal: Disney lança filme comovente para família ao som do cantor Péricles

Em um curta postado no YouTube, o Pai de Coração, a Disney passa uma mensagem de união e esperança para as novas famílias, que incluem padrastos e madrastas. No caso do filme, acompanhamos Mike, um homem que “herda” a paternidade ao se unir à Nicole, que tem dois filhos, Max e Ella. Ele tem que se adaptar, conquistar e manter a felicidade na nova unidade familiar em seu primeiro Natal como pai.

O projeto faz parte da iniciativa da campanha Da Nossa Família para a Sua, em apoio à organização Make-A-Wish, que ajuda crianças com enfermidades graves em todo o mundo realizando seus desejos.

Assista abaixo ao filme da campanha:

A diversidade familiar já está presente no contexto da família moderna, a chamada “família mosaico” tão atual. A adaptação de Mike e das crianças, no entanto, não é tão imediata e o curta emociona com os pequenos detalhes. É a leitura que quebra as barreiras e abre o caminho da imaginação.

Para celebrar a família e a magia das histórias que inspiram e unem as pessoas, o filme é acompanhado da bela canção O Amor É Maior, composta e interpretada originalmente pelo vencedor do Grammy, Gregory Porter. No Brasil, a música conta com a voz do cantor Péricles.

O artista foi escolhido pela Disney e ficou emocionado com o convite. “Unir nosso pensamento de família que tem a ver com o novo formato que a Disney está divulgando”, ele comentou.

“Família não precisa ser aquela tradicional, mas sim aonde a gente se sente bem. Eu acho ótimo que a Disney, que tem um peso enorme na educação de muita gente, aborde isso também. Em nome da minha família tenho uma gratidão imensa de participar de um projeto como esse”, ele conversou com CLAUDIA.

Confira o clipe da canção interpretada por Péricles:

Continua após a publicidade

A mudança na narrativa da Disney, de incluir as novas famílias, se traduz na letra também. “A frase ‘Quando a porta abrir, lá eu vou estar e esse é o meu lugar’, isso é o que sempre a gente diz, sem usar essas palavras, que família é onde a gente se conecta com o mundo e nosso interior”, avalia Péricles.

Para ele, a Disney é essencial a questão da representatividade. “A Disney falando de família e desse momento em que as pessoas também podem se enxergar. Eu, que tenho todos os filmes da Disney, estou feliz demais de participar do projeto”, completa.

A timidez de Mike, os erros e acertos de tentar se incluir, é uma das partes sensíveis da história e são refletidas na bela canção de Gregory Porter. Para Péricles, que ouviu as versões originais e em outros idiomas antes de gravar a sua, o importante foi imprimir sua personalidade a ela.

“Quando canta de família pega o coração da gente”, ele confessa. “Como o Mike chega na família eu tenho a Maria Helena (filha) que chegou na família há dois anos, um presente que Deus me deu, minha filha que uniu mais a família. A da família de onde vim e a família que formei com meus irmãos. Todos se fecharam em torno desse novo ser e ensinar tudo para ela tudo que a gente aprende”, comenta.

“Filmes como esse ajudam na formação do cidadão, é mais uma ferramenta além da escola que vai mostrar que que barreiras que víamos antes não tem mais o por que de existir”, completa. “Família é família e ponto e amor é amor e ponto!”

Péricles, que planeja fazer do Natal de 2021 uma grande oportunidade de se reunir com sua família, incluindo irmãos que estiveram afastados por causa da pandemia e o isolamento, “Esse Natal a gente vai ser fabuloso, vamos dar muito mais valor ao abraço, ao dizer ‘eu te amo’ para quem não dissemos. Esse Natal vai ter um valor muito maior”, avisa. E com uma trilha sonora emocionante.