‘Agatha Desde Sempre’ e a magia de Patti Lupone

No mês das bruxas, dá vontade de falar toda sexta-feira sobre uma bruxa famosa ou interessante do cinema, TV ou literatura… E nada melhor do que começar com a série da Disney Plus: Agatha Desde Sempre.

Há um detalhe que é preciso esclarecer é que, para os fãs alucinados de Broadway, Patti Lupone é Deusa. Ela ganhou um Tony por Evita, no início de sua carreira, há 45 anos e hoje está no universo da Marvel, como a bruxa Lilia Calderu, ao lado de Agatha Harkeness (Kathryn Hahn) em Agatha Desde Sempre. Aos 75 anos, isso é mágico.

Uma das cenas principais do segundo episódio da série é quando Agatha junta seu conciliábulo (reunião de bruxos para a realização de rituais religiosos e ritos) para viajar pela Estrada das Bruxas e recuperar seus poderes.

Para abrir o portal elas precisam cantar. É um momento tão poderoso que ele foi um dos destaques do painel da Disney na Comicon, com as atrizes no palco cantando ao vivo. Todas, incluindo Kathryn, estavam nervosas por estar no palco ao lado de Patti.

“Eu só pensava que estava cantando alto, desafinando”, Kathryn falou em um vídeo no TikTok. “Só pensava Patti está ouvindo isso? Que vergonha!”, comentou rindo. E a piada da cena é que justamente Lilia é acusada de “desafinar”. Quem conhece Patti, entendeu a piada!

Patti Lupone é realeza na Broadway porque é no teatro que ela dedica sua arte. Nascida em uma família de músicos e atores, ela estava na primeira turma de formandos da famosa Divisão de Drama da Julliard School em 1972, e estrelou várias peças clássicas como alguns dos primeiros textos de David Mamet, de quem é amiga.

Virou estrela internacional com Evita, esteve no elenco original de vários clássicos como Les Miserables e Sunset Boulevard, para citar poucos, mas seu temperamento forte e perfeccionismo logo deram espaço para fama de Diva.

Há tantas lendas sobre brigas ou improvisos de Patti nos palcos que é difícil eleger uma de exemplo. Do momento em que virou notícia quando parou a apresentação de Gypsy (pelo qual ganhou outro Tony) porque percebeu alguém tirando foto até a mais radical, em 2015, quando arrancou o telefone de uma mulher que passou o primeiro ato inteiro da comédia Shows for Days enviando mensagens de texto. Eu teria pânico de passar por isso!

Já falei mil vezes que vi Patti Lupone interpretando Maria Callas no palco e sim, foi uma das noites mais mágicas da minha vida.

Hollywood nunca teve um grande apelo na carreira e na vida da atriz. Em geral, para não se afastar muito tempo dos palcos, aceitou papéis coadjuvantes como em A Testemunha (1985), Conduzindo Miss Daisy (1989), entre outros.

Na TV, ficou cinco anos no elenco da série dramática Life Goes On, onde interpretou uma mãe com três filhos, um com síndrome de Down, mas também participou de séries como Lei & Ordem, Will & Grace, Betty a Feia, Oz, 30 Rock, e Girls.

A virada “meio bruxa” dos últimos anos começou com o thriller gótico Penny Dreadful e American Horror Story: Coven, meio que antecipando sua aparição como Lilia Calderu em Agatha Desde Sempre, onde tem ainda maior destaque.

Lilia Calderu é a bruxa que lê Tarot e que afirma falar com os mortos, a primeira convidada por Agatha para formar o conciliábulo. Lilia acaba tendo grande importância porque pode ver o futuro e se comunicar com seres sobrenaturais, mesmo que ainda não domine seus talentos e os receie.

Para os fãs do quadrinho, a presença de Lilia é sinal que há a grande chance de entrar na trama do Dr. Estranho (Benedict Cumberbatch) porque ela é a guardiã do Livro de Cagliostro, uma função que está na sua família há gerações, e eventualmente se torna aliada do médico herói, mas provavelmente terá muitas coisas adaptadas.

Seja como for, já estava grudada na tela por conta de Kathryn Haan e Audrey Plaza, ter Patti Lupone? Tornou Agatha Desde Sempre um programa obrigatório. E a canção The Ballad of the Witches, clássica imediata, já está na playlist do Halloween. Como não cantá-la o tempo todo?

Vamos ver se semana que vem falo de outra bruxa! Combinado?

